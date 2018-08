Ciudad de México— El coordinador de diputados de Morena en la Legislatura de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que la reducción de la dieta se aplicará desde septiembre, a fin de cumplir de inmediato con el plan de austeridad ofrecido por Andrés Manuel López Obrador.La dieta de los legisladores se deposita los días 10 de cada mes y Delgado aseguró que para esa fecha se deberá aplicar el plan.Sin embargo, no precisó de cuánto podrá ser la reducción, porque se analizarán tanto la dieta como los diversos apoyos que tienen los legisladores."El Presidente electo dijo que va a ganar para el siguiente año 108 mil pesos, ése es nuestro referente."Desde el primero de septiembre se van a aplicar las medidas de austeridad. Esto quiere decir que ningún legislador va a estar por encima de lo que gana el Presidente de la República", declaró Delgado en la Cámara baja.Explicó que aún no hay un plan definido de austeridad para la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, porque aún no se ha instalado la Junta de Coordinación Política ni el Comité de Administración.Sin embargo, destacó que habrá una revisión de todos los ingresos que tienen los diputados, no sólo de la dieta mensual.Refirió que ya se adelantó la instrucción a la Secretaría General sobre la decisión de cancelar los seguros de gastos médicos, de vida y de separación individualizado, así como los vales de comida y de gasolina, y el apoyo de transporte.Pese a ello, el diputado reconoció que todo se reduce a buenos deseos mientras no se instale el Comité de Administración."Vamos a revisar las distintas partidas que hay para los diputados, no las conozco, no sé los montos, tenemos que tomar el Comité de Administración, una vez que se instale la Junta de Coordinación Política y aplicar las medidas de austeridad."Ningún legislador puede ganar más de lo que gana el Presidente de la República", reiteró.

