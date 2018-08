Alcanza 6 mil 172 mdp deuda en medicinas

Ciudad de México— Instituciones de salud federales y estatales deben 6 mil 172 millones de pesos a distribuidores de fármacos, que temen que el Gobierno actual llegue a su fin sin que la deuda sea saldada, indicó Dagoberto Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).Cada fin de sexenio suele existir un adeudo, pero el actual es mayor al registrado en la misma etapa de gobiernos anteriores, "es desproporcionado", dijo, y pone en riesgo de quiebra a pequeñas y medianas empresas.Señaló que dicho monto se adeuda a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), organismo encargado de repartir los medicamentos de las compañías farmacéuticas.De acuerdo con Cortés, la deuda corresponde a compras consolidadas de medicamentos de 2018 y a pasivos de 2017 y 2016.Del total de la deuda, 70 por ciento es por medicamentos y 30 por ciento por dispositivos médicos y material de curación, como aparatos para medir glucosa o presión arterial, tiras reactivas, gasas, vendas y jeringas.En mayo de 2017, agregó, el adeudo era de casi 14 mil millones de pesos, pero algunas instituciones de salud ya han realizado pagos, sin saldar el total.El ISSSTE es el organismo que más debe a los distribuidores, con un monto de 2 mil 586 millones de pesos. Le sigue el IMSS, con 2 mil 155 millones.El Estado de México no ha pagado un total de 405 millones de pesos, de los cuales 307 millones corresponden al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y 98 millones al ISSEMyM."El Estado de México, en noviembre del año pasado, tenía una deuda de casi mil 200 millones. O sea, sí ha estado pagando", indicó.Otras instituciones morosas son la Sedena, que debe 234 millones; Pemex, 69 millones, y Semar, un millón 700 mil pesos.También falta que paguen las Secretarías de Salud de Michoacán, Ciudad de México y San Luis Potosí."Esos son los principales deudores, que en conjunto suman el 90 por ciento del total de la deuda. Hay muchos otros, pero ya deben de 11, 10 o 4 millones", afirmó.Cortés subrayó que a la ANDIS le preocupa que termine el sexenio sin que la deuda sea saldada."Es algo que nos preocupa mucho y estamos buscando soluciones de corto plazo, de preferencia antes de que termine esta administración", dijo en entrevista.Aunque no han tratado el tema con el equipo del Gobierno entrante, explicó, esperan que, de ser necesario, éste reconozca la deuda.El presidente de Anafam refirió que es común que al final de cada sexenio hayan atrasos en los pagos, pero aseguró que nunca habían sido tan graves."Claro que es común, cada seis años lo vemos, pero no en esta proporción. Esta vez ha sido absolutamente desproporcionado", reprochó.Cortés agregó que está en puerta la próxima compra consolidada para surtir medicamentos en 2019 y temen que la deuda de las instituciones crezca.Sin embargo, afirmó, no dejarán de surtir los fármacos a los deudores, pese a que la ANDIS lo planteó."Tratamos de hablar con las instituciones para que reconozcan que a pesar de que deben se les está surtiendo, y que esto los motive a destinar parte de su presupuesto para cubrir la deuda", dijo.

