Debe PGR revelar a sentenciados por lavado

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el nombre de las personas que han sido sentenciadas de manera irrevocable por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).Estos nombres, expuso el comisionado Óscar Guerra Ford, están contenidos en 12 causas penales en las que ya se agotaron todos los recursos legales que tenían los acusados y por tanto son definitivas e inatacables.La PGR, señaló, se negó a revelar los nombres de los sentenciados con el argumento de que en los juicios no actuaba como autoridad, sino como parte del mismo y remitió al particular a presentar su solicitud al Consejo de la Judicatura Federal.En alegatos posteriores, la dependencia dijo que tampoco podría dar la información pues los nombres de los sentenciados eran confidenciales.Sin embargo, explicó Guerra Ford, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimiento Penales, ninguna resolución judicial puede ejecutarse sin notificarse previamente al Ministerio Público, por lo que es evidente que la PGR sí conoce los nombres de los sentenciados.La Ley General de Transparencia establece además que las autoridades están obligadas a entregar cualquier tipo de información que obre en sus archivos, independientemente si se deriva de un acto de autoridad o no.Al tratarse de sentencia definitivas, indicó el comisionado, ya no opera la presunción de inocencia y por tanto no existe limitación legal alguna para que la PGR entregue la información."Toda la evidencia normativa da cuenta que la PGR otorgó una respuesta restrictiva, lo cual se vio 'empeorada' en los alegatos que rindió dicho sujeto obligado, donde intentó ahora, hacer una clasificación como 'confidencial' de la información requerida", expuso.

