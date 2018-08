Ciudad de México— La futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que las procuradurías en el país están podridas y corruptas desde las entrañas.Durante la presentación del proyecto "Soy periodista, no criminal", advirtió que por ese motivo impulsarán su reestructuración, sobre todo de la general."En este sistema de competencias, las autoridades no se responsabilizan de sus competencias y de sus actuaciones", criticó."Las procuradurías, y me da mucha pena compartírselos, pero es una opinión personal, están podridas, están desde las entrañas corrompidas".En Casa Refugio, la ministra en retiro dijo que no se trata nada más de tener fiscales independientes y autónomos en el país."Es mucho más, es la reestructuración de la mismísima institución de la procuración de justicia", afirmó Sánchez Cordero.Si no se tiene procuración de justicia y una instancia que lleve a buen puerto la acusación ante los tribunales, abundó, no habrá éxito en las resoluciones judiciales."Y seguiremos con el gran tema y la gran deuda pendiente en nuestro País, que es la impunidad porque todo se resume a impunidad, hay corrupción porque no pasa nada, y no pasa nada porque hay impunidad".En presencia del politólogo Sergio Aguayo, presidente de Propuesta Cívica, anunció que desde la Segob apoyarán a los estados para fortalecer sus Fiscalías."Nosotros vamos a actuar en materia de procuración de justicia, vamos a apoyar a las entidades federativas, vamos de la mano con la nueva Fiscalía General."Y esta transformación que esperamos todos para que sean instituciones confiables para la población, y que (haya) un auténtico sistema de procuración de justicia", abundó.Sánchez Cordero prometió que durante el próximo Gobierno habrá respeto irrestricto a la libertad de expresión y a los derechos de los periodistas.Afirmó que desde la Segob adoptarán las medidas necesarias para prevenir cualquier situación de vulnerabilidad y proteger a los periodistas en riesgo."En la Secretaría de Gobernación estará resguardada, privilegiada, estará también presente en todo momento el respeto irrestricto a la libertad de expresión."Tendrán una aliada y tendrán también alguien que luchará para garantizarles este derecho irrestricto de la libertad de expresión. Me comprometo ante ustedes que esta será la política, está serán las líneas que tendremos", apuntó.Durante el evento, Aguayo afirmó que las demandas por daño moral si bien son legítimas, se han convertido en instrumento de ataque al periodismo independiente.Afirmó que los periodistas demandados enfrentan indefensión, pues ni el mecanismo de protección federal ni la Fiscalía especializada hacen acompañamiento jurídico."La FEADLE tampoco, la FEADLE son una punta de inútiles, burócratas", soltó el académico.El proyecto presentado busca visibilizar la criminalización y el acoso judicial como "prácticas de agresión" dirigidas al periodismo crítico y de investigación.