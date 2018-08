Exige Nestora liberar a presos políticos

Ciudad de México— Nestora Salgado, senadora por Morena, exigió la liberación de los presos políticos que se encuentran encarcelados por defender causas como la protección del agua y los bosques.En su primera conferencia de prensa luego de rendir protesta como legisladora federal, la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, en Guerrero, consideró que la justicia se aplica de manera selectiva y afecta a quienes carecen de recursos económicos."Iniciamos hoy, en este día, la campaña por la libertad de los presos políticos. En nuestra agenda está como eje principal la lucha por la libertad de los presos políticos", expresó."No podemos permitir que nuestros compañeros que luchan por la vida sigan encarcelados. La justicia en México se ha negociado y, para la gente que no tiene dinero, esa negociación no entra".Salgado dijo que aprovechará el espacio que ahora ocupa en el Senado para hacer valer las exigencias de las familias y comunidades que enfrentan estos problemas.Aseguró que ella misma ha sido víctima de acusaciones infundadas."Queremos que haya justicia para esta gente a la que se la ha inventado y se le han fabricado (cargos). Yo misma fui y sigo siendo perseguida política, difamada, acusada por delitos fabricados", manifestó."Por eso tengo que ser fuerte y con una voz firme decir que queremos la libertad de estos hermanos que luchan por la vida. Luchar por el agua y por los bosques no es un delito, esta lucha es para el bien de todos".Salgado estuvo acompañada del profesor Alberto Patishtán, quien fue detenido y sentenciado a 60 años de cárcel por defender las tierras de la comunidad El Bosque, en Chiapas.El activista, que fue liberado luego de que organizaciones defensoras de derechos humanos demostraron su inocencia, se sumó a la campaña impulsada por Salgado.En la conferencia también estuvieron familiares de detenidos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.