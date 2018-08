Baja California Sur, Jalisco, Durango, Hidalgo y Colima se sumaron a la advertencia emitida por Chihuahua y Tamaulipas sobre una supuesta ola de robo de niños que ha comenzado a circular en redes sociales.A través de sus respectivas cuentas de Twitter, las autoridades han desmentido que haya denuncias o reportes sobre casos de privación de la libertad o rapto de menores, tal como señalan audios y mensajes que circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp, publicó El Universal.La Fiscalía de Colima aclaró que no existen denuncias sobre casos de privación de la libertad de niños y exhortó a la población a no propagar falsas alertas que solamente generan desinformación y crean psicosis.En Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló como falsa una noticia sobre una supuesta banda de robachicos que se dedica al tráfico de órganos, misma que se encuentra circulando a través de WhatsApp.En Baja California Sur, el procurador Daniel De la Rosa Anaya afirmó que “hasta este momento la institución no tiene registro de este tipo de conductas en ningún municipio del estado”.El funcionario pidió a los ciudadanos no compartir información de fuentes “poco confiables” y estar atentos a la información que proviene de las instituciones de seguridad pública.En Durango, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron que tienen elementos suficientes para señalar que no se han registrado robos de niños en la entidad, además de que no existen denuncias sobre eventos de este tipo.La Fiscalía General del Estado de Jalisco señaló que hasta el momento no se cuenta con denuncias que hagan referencia a la desaparición de menores en la zona metropolitana de Guadalajara, tal como menciona información difundida en redes sociales.A través de un comunicado, la institución mencionó que la falsa información señala que en la zona de Guadalajara existe una banda dedicada al robo de niños, a los cuales posteriormente se les extraen los órganos para poder venderlos.Informó que la Policía Cibernética se encuentra investigando la autoría de los mensajes falsos que tiene como objetivo alterar a la población.El pasado 20 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), desmintió los mismos rumores y rechazó que exista una condición de alerta que ponga en riesgo la seguridad de los menores.

