Arranca protocolo LGBTI a nivel nacional

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República y las 32 Fiscalías y Procuradurías del país implementarán a partir de hoy un Protocolo Nacional de Actuación ministerial para casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, anunció que la dependencia a su cargo llevará a cabo la capacitación de funcionarios de todas las fiscalías del país para implementar estos nuevos lineamientos en materia de procuración de justicia."Hay una estrategia de capacitación propuesta por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) como por la Subprocuraduría de Derechos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Con base a ella, la PGR se compromete a llevar a cabo una capacitación especializada en la aplicación del protocolo dirigida a las y los servidores públicos, tanto de la federación como de las entidades federativas", dijo.El Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, fue presentado en la sede central de la PGR.Elías indicó que el documento es resultado de los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías del país en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su Informe de 2015 sobre violencia contra personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual.La presidenta del CONAPRED, Alexandra Haas Paciuc, destacó la importancia del nuevo Protocolo, considerando que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, reveló que 7 de cada 10 personas consideraron que los derechos de las personas LGBTI se respetan poco o nada en México.En la presentación, también estuvo presente el flautista Horacio Franco, aplaudió la implementación de estos lineamientos con un enfoque de orientación sexual, sin embargo, afirmó que la discriminación no va a retroceder si no se impulsan campañas masivas de educación."En realidad sigo viviendo un país donde no me cuadra el audio con el video... pero yo voy a esto: en México no va a cambiar nada y no van a dejar de haber crímenes por homofobia e impunidad mientras no haya campañas masivas, no nada más de capacitación al personal", dijo.En el evento también estuvieron presentes Gloria Angélica Careaga Pérez, directora de Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual; y Alejandro Brito Lemus, Director General de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.