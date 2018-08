Angela Castillo Frías, empleada de base del Congreso de Tabasco, denunció los presuntos abusos de que fue objeto por parte de la diputada local, Candelaria Pérez Jiménez, quien, aprovechando que se comisiona a trabajadores al servicio de los legisladores, ésta la ocupó como empelada doméstica y la puso “hasta cocinar tamales”.Según narró Castillo Frías, luego de que la comisionaran al servicio de Pérez Jiménez, ella atendía su casa de gestoría, pero como nadie se le acerca la oficina permanecía vacía y la legisladora optó por emplearla en su casa del municipio de Jalpa de Méndez, como trabajadora doméstica.En un principio estábamos realizando nuestros trabajos en la oficina supuestamente donde dan gestoría, pero nunca le llegaban a pedir nada. Y aprovechando mi estancia en ese lugar, pues ya me llevó a su casa a lavar trastes, a barrer y hacer quehaceres domésticos, y pues yo, al menos por mi beneficio de no viajar hasta acá, pues acepte una que otra cosa, pero cada día fueron creciendo más las actividades”, reveló.Castillo acusó que Pérez Jiménez no sólo la usaba “para hacer las labores del hogar, sino también para cuidar a sus nietos y hasta para cocinar tamales”.Molesta por los abusos de la diputada, la sindicalizada agregó que su lugar está en el Congreso del estado.Soy trabajadora de base y mi lugar es estar aquí, yo ya me cansé de estar allá cuidando niños y haciendo actividades que ya no me competen, y no nada más a mí, fueron todos mis compañeros que están con ella, a ellos los obligaban a trabajar sábados y domingos, nosotros hacíamos tamales cuando venían las festividades de cualquier cosa, nos ponía a hacer tamales desde la mañana hasta la noche”, comentó.Candelaria Pérez ha sido una legisladora polémica. Llegó a la diputación a través de una rifa (tómbola) y ha estado a punto de ser expulsada de su partido por su comportamiento errático y su cercanía con la bancada del PRD.Saltó a la fama en enero de 2016 con sus declaraciones homofóbicas, cuando a raíz de una propuesta del PRD de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que los “gays no debería de existir”.A mí me gustaría que no existieran los gays, la verdad, pero qué le voy a hacer; mi opinión es que como familia yo no lo puedo aprobar, no lo puedo felicitar”, expuso en ese entonces.