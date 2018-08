Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad Pública, aseguró que el objetivo del Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador será conseguir el regreso total de las fuerzas armadas a sus cuarteles para el año 2024, es decir, al concluir el sexenio.En entrevista, explicó que la próxima Administración trabajará para fortalecer las corporaciones policiacas y reducir, durante los primeros tres años, la presencia de militares y marinos en las calles."La presencia del Ejército será transitoria en las calles, nos hemos propuesto un programa emergente de capacitación y profesionalización policial para tener los cuadros suficientes y adecuados que entrarán al relevo de las fuerzas militares en las calles", dijo."Esperamos, como ya se ha planteado en otras ocasiones que en el transcurso de los tres primeros años tengamos una baja sensible de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad".- ¿Al final del sexenio ya no habrá Ejército en las calles?, se le preguntó.- "Esa es la meta que nos estamos planteando, el 2024 entregar un País en paz, en tranquilidad y sin la necesidad de contar con las fuerzas armadas en las calles", respondió.Por otro lado, confirmó que no será el Presidente Enrique Peña Nieto quien proponga al Congreso la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear de nuevo la Secretaría de Seguridad, ya que el proyecto será presentado por la bancada de Morena.Cuestionado sobre la defensa del Presidente Enrique Peña Nieto de la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa, Durazo sostuvo que el próximo Gobierno está decidido a crear una Comisión de la Verdad para revisar la investigación."Lo que se ha planteado es crear una comisión de la verdad para saber qué de aquello que se investigó es correcto, qué omisiones cometieron, si fue el caso y qué responsabilidades derivarían de todo ese proceso. Se creará una comisión de la verdad sobre el caso", agregó.

