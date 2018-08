Descarta PRD alianzas legislativas

Ciudad de México— Legisladores del Sol Azteca anunciaron que en esta legislatura no habrá alianzas ni con el PAN, ni con Movimiento Ciudadano.En conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, acompañados de Manuel Granados, presidente del PRD, indicaron que serán un grupo parlamentario compacto, congruente e inteligente."Queremos dejar algo muy claro. Esta fracción parlamentaria no buscará alianzas con el PAN, ni con Movimiento Ciudadano", subrayó Ricardo Gallardo, designado como futuro coordinador de la bancada."Buscará una alianza con México, representaremos a los mexicanos y las mexicanas en una tribuna", añadió.Al respecto, Granados precisó que cuidarán la autonomía, pero eso no implica que no apoyarán coincidencias parlamentarias.Esto, acotó, se ha debatido y aclarado con representantes de dichas fuerzas políticas."Nosotros hemos tenido diálogo con las dirigencias nacionales, tanto de Movimiento Ciudadano, como de Acción Nacional. Hemos dejado claro que las autonomías de cada una de las instituciones partidarias deben conservarse", expuso."Nuestras agendas ya en lo legislativo, en muchos puntos, en algunas partes, no somos coincidentes, pero en otra gran mayoría somos coincidentes. Donde tengamos coincidencia, seguramente iremos juntos, no sólo con el PAN y MC, con todos los partidos políticos en donde encontremos coincidencias", agregó.El líder nacional refirió que, en su ideología de izquierda, pugnarán a favor de temas como derechos de las mujeres, salario digno, derechos de la comunidad LGBT, uso científico y medicinal de la mariguana, la designación del Fiscal Autónomo.Desde que llegó a la dirigencia del partido -9 de diciembre- a la fecha, indicó, ha recibido 27 renuncias al partido.Sin embargo, consideró que el partido va a fortalecerse con la reestructuración que, dijo, no sólo será cosmética por cambiar el nombre de esta fuerza política."Realmente, si queremos nosotros transformar a este País y contribuir a ello, tendrá que tener un partido político sólido, fuerte, de izquierda progresista, con una visión que nos distinga frente a los mexicanos", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.