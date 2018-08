Modifican medidas a exmando de Javier Duarte

Ciudad de México— Un juez de Control de Veracruz determinó modificar la prisión preventiva por vigilancia total durante cinco meses y sin fianza al exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, por el delito de enriquecimiento ilícito.Sin embargo, el exmando durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte, seguirá en el penal de Pacho Viejo por su presunta participación en la desaparición forzada de personas.Bermúdez enfrenta además proceso penal por tráfico de influencias y abuso de autoridad.El juez Marco Antonio Rodríguez Lobato modificó la medida cautelar para el caso de enriquecimiento ilícito, luego de que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz determinara la reposición de audiencia, pues resolvió que fueron violados los derechos humanos del imputado, así como su presunción de inocencia.Apenas el 15 de agosto el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz libró una imputación de la PGR por el supuesto nombramiento de policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza.Los nombramientos que le fueron imputados son los de Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos y Luis Rey Landeche Colorado, quienes se encuentran presos por su presunta implicación en la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016, indican documentos judiciales.Roberto Paredes Gorostieta, juez control del Centro de Justicia Penal Federal en Xalapa, resolvió no vincular a proceso al excolaborador de Duarte por el delito de violación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no tener datos de pruebas en su contra.Bermúdez renunció a su cargo en agosto de 2016 luego de que se dio a conocer que posee al menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos y que es socio o dueño de 24 empresas.Luego, en febrero de 2017, fue detenido a las afueras del penal de Pacho Viejo, donde acudió a la audiencia de descargo de pruebas por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, proceso que enfrentaba en libertad.Sin embargo, la orden de aprehensión por la que había sido detenido fue por enriquecimiento ilícito.El delito de desaparición forzada de personas es la acusación que mantiene ahora a Bermúdez en prisión preventiva.

