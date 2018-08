Protestan exempleados de Mexicana en AICM

Ciudad de México— A 8 años del cierre de Mexicana de Aviación, extrabajadores y jubilados de la extinta empresa protestan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para exigir el pago justo de liquidaciones.Decenas de personas se concentraron frente a los antiguos mostradores de la empresa, donde realizaron un mitin, y luego recorrieron los pasillos mostrando una lona con la leyenda "Ante la injusticia del PAN y PRI confiamos en usted Sr. presidente, López Obrador".Los inconformes, acompañados por integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUE), además portan pancartas que dicen "8 años de injusticia", y gritan consignas como "Mexicana vive y vive, la lucha sigue y sigue".Sin impedir la operación de la terminal aérea ni bloquear accesos, los manifestantes acusan que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se "sacó de la bolsa" el Fideicomiso 2100 Mexicana MRO, para repartir cantidades mínimas.Sostienen que dicho fideicomiso es sólo una "aspirina", ya que lo que se obtenga por la venta de 9 aviones, 20 motores, talleres de mantenimiento y algunos bienes, será repartido entre más de 7 mil trabajadores y alrededor de 750 jubilados.En conferencia de prensa, Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), aseveró que la Administración actual los quiere "maicear"."Aquí el Gobierno, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se saca de la bolsa un mecanismo y dice 'vamos a ayudar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, vamos a conformar un fideicomiso, esto va ser una ayuda para los trabajadores', hay 222 millones que se van a repartir próximamente."Pero ojo, el conciliador se llevó en cuatro años 3 mil 700 millones y quieren que nosotros nos conformemos con 222 millones diluidos, compañeros, pueblo de México, este Gobierno nos quiere maicear, nos quiere dar espejitos", expresó.Guerrero aseveró que el Gobierno federal también les quiere dar "migajas por pepitas de oro", que son las rutas y los slots que tenía la compañía aérea antes de terminar operaciones y que, dijo el líder de la Asociación, se entregaron a otras compañías aéreas."Hoy, el Gobierno de México, a través de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, y se lo digo en su cara, ese secretario de Comunicaciones y Transportes es un cobarde porque lo hemos buscado, hemos solicitado una audiencia y en todo momento se ha negado."Señor Gerardo Ruiz Esparza, es usted un cobarde porque no le da la cara a los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no compañeros, seguiremos en la lucha y no renunciaremos a nuestros derechos", manifestó.En julio pasado, el Gobierno federal anunció que, a través de dicho Fideicomiso, 11.7 millones de dólares serán repartidos entre 7 mil 39 excolaboradores de Mexicana de Aviación, según acordaron los sindicatos y asociaciones que representan a las personas beneficiadas.Los manifestantes realizan un circuito en las inmediaciones de la Terminal 1, afectando la circulación vehicular.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.