Ciudad de México— Como bien sabes, a últimos años miles de mujeres entran a quirófano para realizarse procedimientos estéticos con tal de parecerse a las modelos con cuerpo perfecto de Instagram.Las influencers no sólo provocan deseos de tener su guardarropa entero, sino también su nariz, labios y hasta glúteos.Lamentablemente, el levantamiento de glutéos brasileño, conocida como BBL (siglas de Brazilian butt lift) se ha convertido en la cirugía estética más mortífera debido a los riesgos que conlleva."El BBL es un procedimiento que implica tomar grasa de las áreas del cuerpo donde no se desea y trasplantarla a los glúteos para agrandarlos", explicó Jim Frame, profesor de Cirugía Plástica Estética en la Universidad Anglia Ruskin, en un artículo publicado en The Conversation.La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS) estima que la tasa de mortalidad es 1 en cada 3 mil pacientes, bastante por encima de muchas otras cirugías.De acuerdo a esa organización, en 2017 se hicieron más de 20 mil operaciones de aumentos de glúteos con grasa; el doble de los que se practicaron hace cinco años."Inyectar grasa en las nalgas puede conducir fácilmente a problemas graves si se realiza de forma incorrecta. El mayor riesgo es el embolismo graso, la principal causa de muerte en este tipo de procedimientos, que se produce cuando la grasa entra al torrente sanguíneo y bloquea un vaso. En los pulmones, por ejemplo, bloquea el ingreso de oxígeno al torrente sanguíneo, mientras que en el cerebro puede causar un derrame cerebral; ambos pueden ser fatales", señaló.

