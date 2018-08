Reconoce EPN labor del equipo de AMLO en el Tratado con EU

México ha superado sus diferencias con Estados Unidos en materia comercial a partir del acuerdo anunciado este lunes en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que derivó en un ganar-ganar para ambos países, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.Reunido con integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) donde atestiguó la toma de protesta del nuevo Comité Directivo, el mandatario resaltó el entendimiento que se logró con el vecino del norte en este tema que, dijo, al inicio de la gestión del presidente Donald Trump existía incertidumbre y duda sobre lo que había de deparar a la relación comercial."Fueron varios meses de arduo trabajo para lograr y asegurar que todas las partes involucradas en esta negociación estuvieran sentadas en la mesa, fueron varios meses de arduo trabajo para poder superar diferencias y poder rencontrar el entendimiento que asegurará la modernización de este acuerdo comercial”, afirmó.El mandatario pidió tener presente que el 80 por ciento del comercio de México se realiza con esta región del mundo, de ahí la relevancia de lo logrado en el último año y medio."Hoy ya arribamos a un punto de entendimiento y de acuerdo de ganar-ganar entre México y los Estados Unidos y esperemos que, muy pronto, de igual manera ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos que nos permita en los próximos días de manera formal y en principio, el acuerdo de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá.Pero sin duda, hoy sí es de destacar que lo que no estaba resuelto y las diferencias que había en esta negociación con los Estados Unidos han quedado superadas”, resaltó.Acompañado por la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu y el líder cenecista Ismael Hernández Deras, el Jefe del Ejecutivo felicitó a los equipos negociadores de las dos naciones y particularmente, se refirió al representante del gobierno electo para que fueran parte observadora del proceso."Y eso nos permitiera hacer un frente común como nación, un frente unido en la negociación con los Estados Unidos. Este es un reconocimiento a todos a quienes han hecho posible que hoy hayamos puesto termino al buen entendimiento en el acuerdo México y los Estados Unidos”, subrayó.Durante su mensaje, el presidente Peña Nieto resaltó el papel de nuestro país como potencia agroalimentaria, gracias a la apuesta de su Administración por abrir nuevos mercados en el mundo y rechazando el proteccionismoMéxico se reafirmó como un país abierto al mundo, no hemos impulsado al contrario hemos combatido el modelo proteccionista porque significaría rezagarnos frente a lo que está viviendo el mundo entero y más bien asumiendo esa condición decidimos modernizar e impulsar una apertura mayor de México hacia el mundo”, sostuvo.A menos de 100 días de que concluya su sexenio, el presidente de la República aseguró que deja un México en mejores condiciones de como lo encontró.Reconociendo los esfuerzos de las generaciones que nos antecedieron, no importando su origen partidario, aquí no caben mezquindades ni regateos. Es de justicia saber reconocer los esfuerzos de cada gobierno, como los que deseamos tenga la futura administración”, apuntó Peña Nieto.

