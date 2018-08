Habrá un PAN dividido en Congreso y el Senado: Cordero

El senador Ernesto Cordero Arroyo anunció que continuará peleando su derecho a militar en el Partido Acción Nacional (PAN) y calificó el nombramiento de Damián Zepeda, al frente de la coordinación de la bancada de ese partido en la Cámara de Senadores, como un "sello de la casa"."Es el sello de casa y ahora sí, que con su PAN se lo coman y que les vaya muy bien. Yo sigo y seguiré peleando mi derecho a militar en el Partido Acción Nacional, iremos a los tribunales y agotaremos todas las instancias", expresó Cordero.Damián Zepeda Vidales fue nombrado, el pasado fin de semana, futuro coordinador de los senadores del PAN, pero su nombramiento fue rechazado por algunos militantes panistas que, a través de redes sociales, acusaron que incurrió en una autodesignación.Al respecto, Cordero dijo que el tiempo le está dando la razón."El tiempo nos está dando la razón, cada minuto que pasa nos da la razón de que fuimos expulsados a la mala, que es un abuso, que es un tema de si no estás con ellos y estás en contra de ellos te excluyen", acusó."Cada vez que se toma una decisión del PAN se confirma que nosotros teníamos razón y yo voy a defender mi derecho de militar en el Partido Acción Nacional; creo que me lo he ganado, tengo derecho y fuimos expulsados a la mala", expresó.Para continuar en la defensa de su derecho a militar en el PAN, dijo que recurrirá a los Tribunales una vez que el partido confirme su expulsión.El senador lamentó que la próxima bancada del PAN en el Senado esté conformada en su mayoría por militantes cercanos al ex aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, y que el partido continúe dividido."Tristemente, siguen muy divididos y para poder aspirar a un cargo de representación popular tenías que ser muy cercano a Ricardo Anaya y si no difícilmente podías aspirar a un cargo. Entonces, la conformación de las bancadas, tanto en Diputados como en el Senado, claramente es gente que jugó con Ricardo Anaya, pero bueno ya empieza a haber división."El País necesita una Oposición responsable, que tenga una autoridad moral para decir las cosas y ojalá el PAN pueda ser esa Oposición. Y si no es el PAN, pues es porque sigue en esta lógica de cerrazón, abuso, agandalle", apuntó Cordero.A punto de concluir su trabajo como senador en la actual legislatura, Ernesto Cordero destacó como resultados principales 31 modificaciones constitucionales para actualizar el marco legislativo de temas como el sector energético, telecomunicaciones, educativo, financiero y presupuestal. Así como la aprobación de casi 80 leyes nuevas.Por su parte, Xóchitl Gálvez, senadora electa del PAN y quien acudió al Senado para tramitar su credencial, aseguró que la designación de Damián Zepeda como próximo coordinador de los senadores de su partido fue apegada a lo que establecen las reglas de Acción Nacional."Las reglas del Partido Acción Nacional son esas, lo elige el Presidente en turno y así fue. Creo que si no les gusta habría que cambiar esa regla, yo fui de las que opinaron, sí fui consultada.", señaló Gálvez tras recibir la credencial que la acredita como senadora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.