Deberá México pagar bien en armadoras

De entrada, en México no habrá zonas de alto salario dentro de la producción de la industria automotriz, pero la expectativa es que el país transicione hacia ellas, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).En el marco del arreglo entre México y Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se determinó que aquellos automóviles fabricados en una zona de alto salario, es decir, donde se pague mínimo 16 dólares por hora, podrán obtener ventajas arancelarias especiales.Si bien esto conviene tanto a EU como a Canadá, es un umbral muy alto para los pagos de los mexicanos."México tendrá que ir tendiendo a zonas de alto salario, no se puede dar de manera inmediata, sino que tendrá que ir evolucionando la economía y reduciendo costos", dijo Castañón en conferencia de prensa.Señaló que para que en el país se puedan generar esas zonas será necesario que las compañías puedan reducir otros costos como logística, si bien insistió que el incremento no se puede hacer de manera automática.También dijo que en este marco inicial, se trazaron protecciones para que en caso que Estados Unidos ponga medidas que restrinjan la importación de automóviles argumentando medidas de seguridad nacional, el país quedará protegido."Hay también mecanismos de protección interesantes y aprobados por la misma industria que les permite seguir exportando en condiciones más favorables respecto al mundo", señaló.Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Empresarial de Negociaciones Internacionales, señaló que los mecanismos de solución de controversias eran sumamente importantes para la Iniciativa Privada mexicana y, de manera general, se logró conservar sus principios.Respecto al capítulo 20, que habla de solución de controversias comerciales, dijo que quedó muy parecido al diseño del acuerdo inicial; mientras que en el caso del 11, que trata sobre inversiones, se específico qué tipo de inversiones y en qué casos puede aplicarse la jurisdicción.Sobre el capítulo 19, que habla de mecanismos compensatorios, se esperará a que Canadá se incorpore a la negociación antes de finalizarlo."Mantenemos un mecanismo para poder defender nuestro país, y cuando Canadá venga a la mesa añadiremos sus comentarios", puntualizó Kalach.Ambos empresarios se mostraron confiados en que la versión final del acuerdo será trilateral y se incorporará la visión de los tres países que forman la región.

