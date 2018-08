Pide Sicilia eliminar Foros por la Paz

Cuernavaca— El activista y poeta Javier Sicilia se pronunció por la eliminación de los Foros por la Paz iniciados en mayo pasado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la situación de violencia en el país está sobrediagnosticada y lo que hace falta es trazar la estrategia de seguridad, publicó El Universal.El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reiteró su oposición a los foros, criticados por las propias víctimas, de los que dijo que no hay orden ni estructura y sí mucha improvisación; "la situación de violencia en el país no está para más improvisaciones", criticó.Se pronunció por el diseño de políticas públicas que lleven al proceso de paz a corto y mediano plazo, que incluyan la voz de la sociedad.En torno a la declaración de AMLO de no regresar al Ejército a los cuarteles, admitió que la problemática para hacer frente a la delincuencia organizada va más allá de militares o policías, y si la respuesta está en la militarización de la seguridad, quiere decir entonces que no se hizo nada en los últimos dos sexenios; no hubo cambio alguno ni en los cuerpos policiacos ni en las filas del Ejército, más aún cuando las cifras de muertos y desaparecidos en este país es tan escandalosa, señaló."No hay un solo ejército en el mundo que no cometa violaciones gravísimas a los derechos humanos", reiteró.A pesar de su oposición a la forma de realización de los foros, aseguró que para septiembre próximo se realizará una reunión con López Obrador y parte de su gabinete para exponerle de nueva cuenta su sentir, cita que podrá efectuarse en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlateloco, adelantó.La semana pasada se realizó en Cuernavaca una reunión con especialistas en materia de drogas, adicciones, salud y combate a delincuencia organizada. En el encuentro, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, aseguró que las propuestas presentadas, como la legalización de la marihuana o la amnistía contra delincuentes, tendrían que ser votadas para recogerlas en una relatoria y trabajar en un proyecto para una posible iniciativa, la dinámica quedó sólo en el intercambio de experiencias.Para el próximo 21 de octubre se tiene contemplado el foro con víctimas en el estado de Morelos.

