Reprochan falta de estrategia anticrimen

Ciudad de México— La decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, revela una falta de estrategia en el futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, advirtieron expertos en seguridad y activistas.El catedrático de la UNAM, Javier Oliva, dijo que la decisión de mantener al Ejército y a la Marina en las calles responde a una reacción más que un plan."El próximo Presidente no puede actuar de manera errática, porque primero asume una postura crítica, incluso toma distancia respecto a las Fuerzas Armadas durante su campaña, y, tras ser declarado Presidente electo, rectifica su planteamiento", advirtió Oliva.Para el especialista en temas militares, el País no puede seguir en una ruta de decisiones en materia de seguridad que viene desde el sexenio de Ernesto Zedillo."No he escuchado algo serio y articulado en el tema de la reestructuración de las corporaciones policiacas, salvo capacitar y profesionalizar. Si continúan por la misma ruta, el corto plazo va a ser muy difícil en términos de violencia", alertó.Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideró que López Obrador replicará acciones de los dos Gobiernos anteriores en materia de seguridad."En campaña dicen muchas cosas, pero cuando ya son Gobierno, la situación es más complicada que lo que pensaban o veían desde afuera. El Presidente electo no se ha dado cuenta que el crimen organizado ha ido avanzando de una manera descomunal, que tiene una mayor capacidad de fuego que el propio Estado", dijo Wallace.El próximo Gobierno, añadió la activista, no dimensiona el problema por el que atraviesan las Policías municipales, donde, afirmó, hay mayor infiltración del crimen organizado."Esto ha ido permeando al ámbito estatal y federal. ¿De dónde va a sacar 200 mil policías que tendrían que suplir en los municipios? Para eso se necesita dinero e ir a las instituciones educativas a ofrecer el trabajo a gente limpia, que no esté contaminada, pero lo tiene que hacer ya", urgió Wallace.

