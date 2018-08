Ciudad de México– Siete empresas que operan proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) o de Prestación de Servicios (PPS) para el Gobierno federal promovieron amparos para bloquear indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).De ellas, dos ya obtuvieron suspensiones definitivas para no entregar la información, pues alegan que su situación patrimonial no debe ser sujeta del ente fiscalizador de recursos públicos.Además de impugnar los requerimientos de información, las quejosas -filiales de empresas como ICA, Proinfra y GIA- cuestionan la Constitucionalidad del Artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el cual se incluye a las empresas privadas como parte de los sujetos obligados a colaborar con la ASF.La misma ley, en su Artículo 1, incluye expresamente a las APP como sujetas de fiscalización, mientras que en su artículo 10 especifica que serán sujetas de multas y otras sanciones si no colaboran.La ASF realiza actualmente nueve auditorías a contratos APP y PPS, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017.En las APP, el contratista aporta las inversiones iniciales y luego cobra durante varias décadas al Gobierno por servicios prestados.Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, filial de Proinfra, y Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, filial de GIA, ambas operadoras de penales federales, obtuvieron suspensiones por parte de los jueces Agustín Tello y Ricardo Gallardo."(La suspensión) no causa perjuicio alguno a la sociedad, precisamente en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, tomando en consideración que los actos reclamados implican la entrega de datos patrimoniales de la quejosa", resolvió Tello.Otros jueces han negado las suspensiones o pidieron a las empresas aclarar sus demandas.Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, integrado por GIA+A y Assignia, otra de las quejosas, cobra 288 millones de pesos anuales a la Secretaría de Salud por la APP del Hospital de Alta Especialidad de ese municipio mexiquense.Las filiales de ICA que desistieron de los amparos incluyen a Autovía Texcoco Zacatepec, que en 2017 ganó un PPS de la SCT para dar mantenimiento a esa carretera, a cambio de 5 mil 87 millones de pesos, así como ICA San Luis (Icasa).Esta última tiene desde 2007 una concesión para la autopista Río Verde-Ciudad Valles, dos de cuyos tramos controla mediante PPS a 40 y 24 años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.