Padres de los 43 de Ayotzinapa piden a SCJN 'ser un contrapeso'

Ciudad de México— A un mes de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea un “contrapeso” en este caso, y anunciaron que mañana van a manifestarse en sus instalaciones a las 10:00 de la mañana.En mitin tras la marcha que realizan cada mes sobre Paseo de la Reforma, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, afirmó que en el caso Ayotzinapa, “la Suprema Corte tiene la posibilidad histórica de ponerse del lado de las víctimas”, e informó que mañana acudirán a su sede para manifestarse y exhortar a los magistrados a actuar en favor de la justicia.“Hacemos un llamado [a la corte] para que deje de simular y haga el papel que le corresponde, ser un contrapeso en la justicia”, enfatizó Rosales, quien indicó que los padres de familia vigilarán mañana desde las puertas de la corte, porque “no permitiremos que mancille los derechos humanos” y para solicitar que el caso se resuelva conforme a derecho.Bajo el lema “ni perdón ni olvido”, Felipe de la Cruz, vocero de los papás de los 43, afirmó que un crimen como el de los normalistas no puede quedar en la impunidad, porque ellos tienen derecho a conocer la verdad de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que se les haga justicia.Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, dijo que los padres no van a dejar de luchar hasta que se dé la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. Enfatizó que han salido “47 meses de dolor” y por eso exigió que se cree la Comisión de la Verdad, para que encuentren justicia y no sólo para su caso, sino para todas las víctimas en el país.A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “yo nada más les exijo que hagan su trabajo como debe de ser, apegado a la ley”, enfatizó.Nicanora García, mamá de Saúl Bruno García, exhortó a la población a continuar apoyándolos en la lucha, principalmente el próximo 27 de septiembre que se cumplen cuatro años de la desaparición de los estudiantes, con el objetivo de que las autoridades den a conocer la verdad sobre el paradero de los normalistas.La representación de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, agradeció que a casi cuatro años la sociedad y las organizaciones los continúan apoyando y destacó que la unión es uno de los factores que ha sido clave para mantener la lucha de los familiares de los normalistas.

