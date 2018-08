Reconoce PRI colapso electoral

Ciudad de México— En su primer evento como dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu reconoció un "colapso electoral" del tricolor.La excanciller inauguró el 24 Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde prometió que en el proceso de reforma del PRI escuchará a los hombres y mujeres del campo."El PRI se encuentra inmerso en un proceso de reflexión profunda sobre su destino, sobre las reformas de fondo que debemos realizar después del colapso electoral que acaba de sacudirnos", comentó Ruiz Massieu, durante su discurso de 15 minutos."Pero eso no supone que en la renovación vamos a alejarnos de nuestras bases, de nuestras bases sociales que le han dado al PRI su sentido popular y su raigambre social, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, eso no lo vamos a hacer".En un congreso de la CNC desangelado, la lideresa del tricolor prometió también poner al centro de los esfuerzos del partido el bienestar de los adultos mayores y darle "el lugar que les corresponde" a los campesinos."Y desde el partido, vamos a promover que en el Poder Legislativo se impulse la reforma al campo que tanto se necesita", agregó, ahora que el PRI perdió su mayoría en ambas Cámaras del Congreso."Hay que salir de los despachos y vámonos al territorio, vamos a volver a nuestro origen, más cercanía con la tierra y más cercanía con las bases".En tanto, Manuel Cota, líder saliente de la CNC, reprochó traiciones en el proceso electoral, y advirtió al futuro Gobierno que serán una oposición reclamante."Este Congreso habrá de expresar lo que siente y no podemos dejar de gritar que a algunos les faltó patriotismo, que a algunos les faltó lealtad, que algunos sustituyeron interés personal por el interés de la Nación, te lo dijeron (Claudia Ruiz Massieu), traidores, hay que señalarlos", expresó.A unas horas de dejar la dirigencia de la CNC en manos de Ismael Hernández Deras, Manuel Cota pidió menos soberbia y más transparencia en el PRI."Francisco Ruiz Massieu decía, en su 'Aforismos', un libro que tú me regalaste, Claudia: o cambiamos o nos cambian; o le bajamos a la soberbia, o somos más transparentes y cumplimos, o nos cambian", advirtió.También pidió que en la designación de candidatos, no se admitan favoritismos.

