Nueva York— Estados Unidos y México están listos para resolver sus diferencias bilaterales en el TLCAN tan pronto como el lunes, creando una apertura para que Canadá se reincorpore a las conversaciones que cubren 1.2 billones de dólares en comercio anual.En los últimos días, importantes avances en México y Estados Unidos se produjeron en los temas polémicos de los automóviles y la energía, según tres personas familiarizadas con el proceso que pidieron que no se mencionaran al tratarse de conversaciones privadas.Junto con Canadá, han estado negociando durante un año para revisar el acuerdo de 24 años ante la insistencia de Donald Trump. El Presidente de Estados Unidos dice que el trato ha llevado a perder cientos de miles de trabajos en Estados Unidos, y prometió cambiarlo para que sea más favorable al país, o retirarse.Trump dijo el sábado en Twitter que Estados Unidos podría tener un "gran acuerdo comercial" con su vecino del sur pronto. Los términos de cualquier acuerdo alcanzado por el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, necesitarían la aprobación final del Presidente.Las empresas que operan en América del Norte temen que algunas de las demandas de Trump puedan dañar la economía de la región.Las conversaciones continúan este domingo en las oficinas del USTR en Washington. Al llegar a la reunión, el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, se mostró optimista."La historia de este tipo de cosas siempre se define en el último minuto, y yo diría que estamos prácticamente en las últimas horas de esta negociación", dijo Guajardo a los periodistas. "Haremos todo lo posible para tratar de llegar a un acuerdo".Guajardo predijo que Estados Unidos y México necesitarían al menos una semana de trabajo para resolver los problemas con Canadá, una vez que la nación se reincorpora a las conversaciones.El peso de México se fortaleció hasta en un 0.7 por ciento, a 18.7789 por dólar en las primeras operaciones del lunes en Asia.Este fin de semana hubo signos de progreso en algunos de los problemas más complicados. Jesús Seade, representante del TLC para el Presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, predijo el sábado que las naciones acordarán una versión más ligera de la llamada "cláusula de extinción", una expiración automática después de cinco años, una demanda clave de Estados Unidos.Guajardo ha dicho en repetidas ocasiones que espera que el tema sea uno de los últimos resueltos una vez que Canadá regrese a las conversaciones. Ha propuesto evaluaciones regulares del TLC sin la amenaza de una muerte repentina del acuerdo.Es probable que la cláusula de suspensión vea algún tipo de compromiso, dijo un funcionario de Estados Unidos que pidió no ser identificado. La persona agregó que el trabajo sobre temas bilaterales con México está casi completo.Aún no está claro cómo los negociadores de Estados Unidos y México enmarcarían cualquier anuncio sobre la finalización del trabajo sobre sus asuntos bilaterales. Guajardo ha señalado que la nación no declarará la victoria en el TLC hasta que Canadá también firme.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo hoy por la mañana que la administración "no tiene anuncios ni nada finalizado en este momento". Lighthizer y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, declinaron hacer comentarios el domingo por la tarde cuando salieron de USTR. Aparentemente fueron a almorzar.Las administraciones de Trump y el Presidente mexicano saliente Enrique Peña Nieto han estado trabajando durante cinco semanas para resolver problemas bilaterales específicos para que Canadá pueda volver a unirse a las conversaciones. Estados Unidos y México están presionando para lograr un acuerdo este mes que les dé tiempo a los países para firmar el pacto antes de que López Obrador asuma el cargo en diciembre.Un funcionario canadiense declinó hacer comentarios y se remitió a las declaraciones del Primer Ministro Justin Trudeau, quien dijo la semana pasada que estaba animado por el optimismo proveniente de Estados Unidos y México, pero que no firmará ningún acuerdo.El sábado, Seade dijo a los periodistas que las naciones habían resuelto las preocupaciones de que el acuerdo tenía demasiadas restricciones sobre cómo el próximo gobierno puede tratar a las compañías petroleras extranjeras que invierten en México.Estados Unidos y México en las últimas semanas se han enfocado principalmente en la espinosa cuestión de la fabricación de automóviles, ya que la administración Trump impulsa un acuerdo para aumentar los empleos en fábricas estadounidenses.Washington propuso endurecer los requisitos de contenido regional para la producción de automóviles y tener un cierto porcentaje de un automóvil fabricado por trabajadores mejor pagados.Si bien la propuesta de Estados Unidos para aumentar los aranceles a los automóviles importados de México que no cumplen con las nuevas reglas de contenido ha sido durante mucho tiempo un punto de fricción, esa cuestión pareció haberse resuelto para el jueves.Estados Unidos acordó mantener el arancel de 2.5 por ciento actualmente aplicado, según las reglas de la Organización Mundial del Comercio, si los autos se elaboran en fábricas que ya existen, según dos personas familiarizadas con los planes, que pidieron que no se mencionaran negociaciones privadas.Eso dejaría abierta la posibilidad de que los automóviles que no cumplan con las normas y se construyan en nuevas plantas podrían enfrentar aranceles de entre 20 y 25 por ciento, a la espera de los resultados de una investigación de seguridad nacional de la Sección 232 que Trump ordenó en mayo, dijeron las personas.Si bien Trump ha planteado la idea de negociar acuerdos comerciales bilaterales, finalizando uno con México antes de avanzar para buscar un pacto separado con Canadá, tanto México como Canadá han dicho que quieren mantener un acuerdo de tres naciones.