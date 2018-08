Niega Clouthier vaya por coordinación de los diputados

Ciudad de México— Tatiana Clouthier descartó buscar la coordinación de los diputados de Morena y le expresó su apoyo a Mario Delgado para que asuma esa responsabilidad.En entrevista, la diputada electa detalló que decidió no aceptar el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrado, de participar en su Gobierno como subsecretaria de Gobernación, porque privilegió su vida familiar.Clouthier dijo que al tomar tal decisión no llegará a buscar la coordinación parlamentaria del que será el grupo mayoritario en la Cámara baja, lo cual se definirá el próximo lunes en una reunión plenaria."Estoy interesada en que el mejor coordinador sea el que coordine y creo que aquí tenemos una excelente opción con Mario Delgado. Voy a estar con quien quede, pero me encantaría que fuera Mario", manifestó Clouthier.Argumentó que le tocó ver cómo Delgado se desarrolló como senador y el buen papel que hizo en la campaña presidencial."Me tocó ver cómo se desarrolló lo largo de la campaña, fue un gran apoyo, fue un gran pilar en la campaña en términos de comunicación, en términos de estrategia y en términos de vocería y es un hombre capaz, culto, preparado, capaz de tejer y hacer que los compañeros se sumen", argumentó la diputada electa y ex coordinadora de la campaña de López Obrador.Clouthier resaltó la experiencia de trabajo con Delgado y con Martí Batres, que quedó como propuesto para presidir la Presidencia del Senado."La verdad es que tuve una muy buena experiencia con el trabajo, el equipo que se logró conformar de vocería fue excelente y me quedé con un grato sabor de los resultados que dio Mario", remarcó Clouthier.Manifestó que su apoyo a Delgado no debe verse como una línea y pidió que no haya interpretaciones fuera de lugar.Aclaró que decidió no asumir la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación porque ello implicaba cambiar su domicilio y familia a la Ciudad de México, lo cual no consideró que fuera lo más conveniente."Ahorita tengo compromisos personales para atender en casa y cuando digo compromisos personales es que tengo hijos en edades que requieren que su mamá se ocupe."Siendo diputada son tres días a la semana para venir y ver a mis hijos en casa, no me obliga a moverlos a una ciudad nueva. No es algo fácil y obligaba a que ellos cambiaran su estilo de vida, que no creo que sea conveniente en estos momentos para ninguno", comentó.Destacó que necesita dos años para sacar adelante a su hijo y que cuando acabe la preparatoria, ella estará lista para tomar decisiones diferentes."Ahorita mi marido jala, pero yo no puedo mover a mis hijos así nomás. Si no tengo vida familiar no puedo crear una vida pública, si quiero futuro político necesito tener futuro familiar, porque si no voy a andar sola, haciendo patria, pero como hongo en la calle, necesito tener solidez para poder tener la fuerza para hacer lo demás; creo que eso es lo importante", explicó.Tatiana Clouthier negó problemas con Andrés Manuel López Obrador y que por eso haya tomado la decisión de declinar su ofrecimiento."Con Andrés Manuel no tengo ningún problema. Al contrario, estoy comprometida a seguir trabajando para que las cosas sucedan, estoy comprometida con la cuarta transformación, con sacar adelante las reformas que propusimos y promovemos a lo largo de la campaña, y lo vamos a hacer desde donde me toque servir", agregó.