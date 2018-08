Resuelven diferencia en TLCAN sobre energía

Ciudad de México— En la renegociación del Tratado se planteó el capítulo energético en otros términos, pero no se eliminó y no hay diferencias con la actual Administración, aclaró Jesús Seade, próximo negociador desde Washington.Hace unos días trascendió que el equipo de AMLO pidió que se dejara fuera de la negociación todo el capítulo energético, un aspecto donde ya había avances respecto a la protección de inversiones.Seade dijo que lo que se propuso a Estados Unidos y a la actual Administración, fue replantear el capítulo de energía en otros términos."Lo que hicimos fue asegurar que el espacio de política pública que tiene el Gobierno mexicano quede claro y consistente con la Constitución."Se reformula en una forma completa. Nunca estuvo en duda el fondo del asunto, era una cuestión de presentación y de redacción y que hicimos mucho mejor, y ya tenemos algo satisfactorio" explicó.Hay que checar técnicamente el texto, agregó, pero ya está acordado en enfoque correcto.Negó que hubiera diferencias en el tema energético entre el Gobierno entrante y saliente."Ajustamos bastante el enfoque sin cambiar el contenido y la sustancia", enfatizó.Pese a lo que había expresado en días anteriores de que "la cláusula sunset estaba fuera", aclaró que no fue así."Lo que va para fuera es la propuesta de Estados Unidos de que está se acabe cada cinco años", señaló.La cláusula sunset todavía no se elimina de la discusión, dijo, solo se está cambiando el enfoque hacia una revisión con más plazo y en otras condiciones.Expuso que el tema apenas comenzó a discutirse con el representante comercial de EU hace unas semanas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.