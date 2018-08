Ciudad de México— El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su Gobierno dejó asignaturas pendientes.De cara al Sexto Informe de Gobierno, la actual Administración comenzó a difundir una serie de spots.En el primero de ellos, Peña Nieto indicó que en materia de oportunidades laborales aún no está cerrada la desigualdad entre el sureste mexicano y el centro o norte del país.“Para un Gobierno el principal reto es asegurar la calidad de vida para su sociedad y asegurar que las nuevas generaciones, no importando donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades, que quienes viven en Chiapas o en Oaxaca tengan las mismas oportunidades laborales de crecimiento y realización personal, que quienes viven en la Ciudad de México, que quienes viven en Jalisco, en el norte del país”.“Y esta es una tarea que todavía no está agotada ni está completa, pero sin duda los cimientos que se han dado favorecerán a que se vayan cerrando esas brechas de desigualdad”, dijo en su mensaje.Sin detallarlos en el spot, Peña hizo referencia a otros temas pendientes, no obstante, señaló que México es mejor que el de hace seis años.“Si bien he de reconocer que hay asignaturas en las que los esfuerzos realizados no fueron suficientes o no alcanzaron los objetivos trazados, también me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, sin duda es mejor que el México que había hace seis años”, afirmó.En el rubro de seguridad, la gestión de Peña no salió bien librada.Por ejemplo, el mes de julio pasado rompió el récord mensual de homicidios dolosos.