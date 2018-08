Washington— El presidente Donald Trump aseguró el sábado que Estados Unidos está cerca de un “gran acuerdo comercial” con México y que los lazos entre los dos países están mejorando.Trump tuiteó que la relación entre México y Estados Unidos “se está acercando cada hora” y afirmó que un nuevo acuerdo comercial “¡podría estar ocurriendo pronto!”El mandatario estadounidense ha estado hablando de mejores relaciones con la nación vecina tras el ascenso del presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador.Las autoridades de Estados Unidos y México han estado en negociaciones para reformar el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).El gobierno de Trump está buscando una versión revisada del TLCAN, en el que también participa Canadá desde 1994.La relación de Trump con México se ha visto tensada por la presión del presidente norteamericano para que su vecino del sur pague por un muro que Trump quiere construir en la frontera común.El viernes, López Obrador agradeció a Trump por mostrarse más respetuoso hacia los mexicanos, al menos por no decir nada ofensivo últimamente.“De un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos, o no ha hecho comentarios ofensivos”, dijo López Obrador. “Todo esto le tengo que agradecer, reconocer... Hasta ahora, van bien las cosas. Ha habido respeto”.Esta semana, Trump dijo sobre López Obrador: “Creo que va a ser estupendo”.El presidente electo también afirmó que las negociaciones bilaterales sobre el TLCAN “van por buen camino”.Sin embargo, el presidente electo mexicano parafraseó al legendario beisbolista de los Yanquis Yogi Berra y dijo: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.López Obrador, de 64 años, asumirá la presidencia el 1 de diciembre.

