Ciudad de México— Tatiana Clouthier decidió no aceptar la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de convertirse en subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación (Segob).Integrantes del equipo del tabasqueño informaron que la excoordinadora de la campaña presidencial del tabasqueño sólo se desempeñará, por el momento, como diputada federal en la bancada de Morena.Explicaron que la decisión de la hija de "Maquío" obedece a motivos estrictamente personales, pues tiene interés de mantener cercanía con integrantes de su familia que residen en Nuevo León.Tatiana Clouthier fue registrada en el tercer lugar de la lista plurinominal por la primera circunscripción y obtuvo un curul en la 64 Legislatura de la Cámara baja, que inicia el primero de septiembre.Integrantes del equipo de transición informaron que la política de origen sinaloense podría ser sustituida en la subsecretaría por Diana Álvarez Maury, quien fue propuesta por López Obrador en la terna para la Fiscalía Anticorrupción.Incluso la abogada del ITAM ya ha participado en reuniones entre colectivos de víctimas con la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el próximo subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas.Durante la campaña presidencial, la expanista fue considerada como una revelación, ya que no sólo defendió las polémicas propuestas de López Obrador, sino que algunas de sus frases y posicionamientos lograron hacerse virales en redes sociales.También destacó por sus opiniones críticas contra la postulación de algunos candidatos como el líder minero y futuro senador, Napoleón Gómez Urrutia, quien residió en Canadá en los últimos años y mantuvo un prolongado litigio por el destino de recursos millonarios del sindicato minero.Igualmente, cuestionó nombramientos hechos por el presidente electo, como el de Manuel Bartlett, como futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad."Creo que había mejores opciones. Y (creo) que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país", dijo el pasado 30 de julio sobre la designación del aún senador.

