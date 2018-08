Piden combatir inseguridad y violencia

Ciudad de México— El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó a que la recomposición en el Poder Ejecutivo y Legislativo se convierta en una oportunidad para avanzar en materia de seguridad y justicia.El Ombudsperson nacional afirmó que la inseguridad y la violencia se deben tratar bajo una visión integral que se enfoque en las causas estructurales que dan origen a estos problemas."No podemos permitir que nuestra historia se escriba con sangre y que la violencia sea protagonista central de nuestra convivencia", dijo González Pérez hoy al participar en la presentación del libro "Violencia y Paz. Diagnósticos y Propuestas para México".En su discurso, aceptó que en algunas regiones de México la violencia e inseguridad dejan dolor y sufrimiento por las miles de víctimas asesinadas, lesionadas, desaparecidas, desplazadas de sus lugares de origen o han padecido algún delito.También, reprochó que este panorama demuestra que el Estado mexicano no ha tenido éxito en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y patrimonio de sus habitantes."La paz es condición necesaria e indispensable para que los demás derechos humanos puedan ser vigentes, mientras que la violencia, en sus diferentes manifestaciones, lleva implícita la negación de la dignidad", expresó.Resaltó que la violencia no puede desvincularse de otras problemáticas como la pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación, bajos niveles educativos y falta de desarrollo para los jóvenes.Expuso que está comprobado que el uso de la fuerza pública es muy poco redituable y con alto costo para la población.El presidente de la CNDH se pronunció por una estrategia de seguridad que visibilice y tome en consideración a las personas, en particular a las víctimas de la violencia.Consideró que esta propuesta debe terminar con la impunidad, impulsar la reconstrucción del tejido social, recuperar la confianza en las instituciones y debe dar una visión que no descarte la justicia como vía para lograr la verdad, reparación del daño y efectiva rendición de cuentas por las autoridades.Enfatizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no está en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas ni en la aplicación arbitraria de la ley.Pidió apostarle a la prevención del delito en lugar de optar por estrategias reactivas que no han conseguido reducir el número de muertes y lesionados, la preservación de la integridad de las personas ni la defensa de sus derechos humanos.El senador electo por Morena, Martí Batres Guadarrama, resaltó la importancia de atender las causas de inseguridad y demandó proteger a las personas que vieron vulnerados sus derechos por las acciones de los últimos Gobiernos contra el crimen organizado.La diputada electa, Martha Hilda González Calderón, solicitó que el libro sea una lectura obligada para todos los involucrados en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas para enfrentar la inseguridad.La senadora electa por Morena, Imelda Castro, resaltó la labor de colectivos ciudadanos para la búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a las víctimas del delito en diferentes entidades.Froylán Enciso, editor de la obra, manifestó que la falta de diagnósticos sobre el problema provoca que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones, que se cometan violaciones a derechos humanos y que las víctimas se organicen para exigir justicia y reparación del daño.Por ello, propuso reflexionar sobre el papel del Gobierno federal y los Gobiernos estatales para combatir a la criminalidad, reformar los cuerpos policiales e implementar mecanismos para sustituir gradualmente a las fuerzas armadas que realizan tareas de seguridad pública.El libro fue producto del trabajo constante del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México y el apoyo del Instituto Belisario Domínguez y el copatrocinio de la CNDH.El texto fue conformado con la contribución de 22 investigadores que analizaron los factores que han contribuido a incrementar los índices de criminalidad y violencia en los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.El evento se realizó hoy en el auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada", del Senado de la República.

