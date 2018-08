Acusan a PGR de encubrir a Lozoya en caso Odebrecht

Ciudad de México.- El diputado federal electo Mario Delgado afirmó que el gobierno federal quiere cerrar la investigación de sobornos de Odebrecht en México antes de que inicie la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.El morenista señaló que la Procuraduría General de la República no ha hecho nada para avanzar en el tema y en la investigación específica a Emilio Lozoya.Reforma publicó que una juez federal prohibió a la FEPADE pedir la aprehensión o presentar ante tribunales el expediente de Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña en 2012.Luz María Ortega, jueza octava de distrito en Amparo Penal, suspendió por tiempo indefinido la presentación del caso, aunque aclaró que ello no implica archivar la carpeta de investigación, como también lo solicitó el ex director de Pemex.Sobre ello, Mario Delgado afirmó que el gobierno de Peña evitó ir a fondo del caso, a pesar de que en otros países se siguieron amplias investigaciones."Ha sido la característica de este gobierno: no investigar e ir a fondo en el caso de Odebrecht. Somos el único país en donde hay delitos confesos por parte de empleados de Odebrecht y donde no hay ninguna consecuencia."Hace tiempo que el exprocurador Raúl Cervantes dijo que estaba lista la investigación y en su escritorio; sin embargo, no hemos tenido mayores noticias y sí una clara intención de que no se haga justicia", afirmó.Delgado indicó que se deben revisar los fundamentos de la jueza, porque generan sospecha."Y si hay un cubrimiento por parte de la actual Administración, también debería de pensar que este encubrimiento está a punto de llegar a su fin cuando haya cambio de gobierno."Quieren asegurarse de que no haya sanciones, están tratando de dejar cerrado algunos expedientes de casos de corrupción", afirmó el diputado.Consideró que Lozoya está en su papel de defenderse de las investigaciones en las que está sometida para evitar la cárcel.Sin embargo, advirtió, es la PGR a la que hay que reclamar que no haya avances contra el ex director de Pemex."A quien hay que reclamar es a la autoridad responsable de investigar y sancionar los delitos que están presentados ante una corte y que México no pasa absolutamente nada", lanzó.Y mencionó que tocará al nuevo gobierno atender el caso."Tiene que haber justicia en la próxima administración", agregó.