Ciudad de México— El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron ante el Tribunal Electoral el reparto de las diputaciones plurinominales que hizo el INE y que, en su opinión, benefició a Morena ocasionando una sobrerrepresentación en San Lázaro.Su argumento principal se basa en la denuncia que hizo hace unos días el Partido del Trabajo, aliado de Morena, quien acusó que le fueron impuestos al menos 35 de sus 58 abanderados; es decir, que estuvieron en la lista petista pero son militantes del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.Una vez el INE validó la elección, varios de los diputados por representación proporcional -los que no hicieron campaña sino que obtuvieron un lugar mediante el porcentaje ganado por el partido en la elección- dejaron el PT y se fueron a Morena.Uno de los casos más relevantes es el de Mario Delgado, electo por el PT, y que actualmente busca ser el líder de los diputados de Morena."Es un caso de absoluta burla a la ley por parte de Morena para controlar la Cámara" , afirmó el representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar.Otro caso es el de Pablo Gómez, quien también busca ser el líder del nuevo grupo mayoritario de la Cámara baja.En las cuentas de Aguilar, Morena tendría 40 diputados plurinominales más de lo que consiguió en las urnas.Mientras que al PAN -que por ahora tiene 41 pluris- deberían de sumársele, dijo, 17.El representante del PRD ante el INE, Camerino Márquez, no quiso hacer sus cálculos pues, dijo, de lo que se trata no es de conseguir más curules, sino de que no se burle a la ley.Para evitar que un partido tenga sobrerrepresentación en San Lázaro, 300 puestos son electos mediante votación y los 200 restantes se distribuyen proporcionalmente al número de votos.Actualmente a Morena se le han reconocido 106 diputaciones por la vía de los votos y 85 plurinominales.Márquez insistió que con la postulación de "cachirules", Morena violará el impediente de sobrerrepresentación.El perredista recordó que fue el propio petista Pedro Vázquez quien el jueves pasado remitió un oficio al Consejo General del INE para desconocer la militancia de 35 de sus 58 abanderados ganadores, con el argumento de que no fueron nombrados por sus órganos competentes.Sin embargo, el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro, afirmó que Vázquez ha desistido y que ésto podría modificar la respuesta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a donde fueron turnadas las impugnaciones.Según los reglamentos, la Sala Superior tendrá que dar una respuesta antes de la instalación de la nueva legislatura, el próximo 29 de agosto.

