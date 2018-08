El senador electo, Ricardo Monreal, aseguró que la coalición Juntos Haremos Historia no está en riesgo con la impugnación de plurinominales por parte del Partido del Trabajo (PT).El ex delegado de Cuauhtémoc negó que Morena esté sobrepresentado en el Congreso. Y aseguró que los partidos que recurran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver este tema, están en su derecho."Nosotros creemos que no (hay sobrerepresentación de Morena), se ganó con una amplia mayoría, la gente votó, el 53 por ciento, y la gente fue a las urnas y no hay ninguna sobrerrepresentación, y seguramente se demostrará en el Tribunal", confió.Monreal indicó que su partido respeta la queja presentada por el PT ante el INE, en la que denuncia que Morena uso sus siglas para postular a 41 militantes."No es un asunto que vaya a poner en riesgo la coalición, es un asunto interno, nosotros respetamos su decisión", señaló.El senador electo insistió en que en la etapa post electoral entre los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia existe el mismo respeto que antes y durante el proceso electoral."Obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá, determinará; en la coalición hay respeto, en la coalición hubo respeto en la campaña, hay respeto en la etapa post electoral, no hay ninguna expresión de descalificación en contra de ningún miembro del PT ni del PT como institución", afirmó.El morenista criticó la expresión utilizada por Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el INE, quien calificó como "frutos exóticos" a los llamados cachirules señalados por el PT."No tengo ningún comentario a sus expresiones; me parece que es un lenguaje propio de mercados, pero está bien, allá ellos", expresó.Sobre el anuncio de MC, PAN y PRD de impugnar ante el TEPJF la decisión del INE de desechar la queja del PT, el senador electo dijo que están en su derecho de hacerlo.Elogió las últimas decisiones del Tribunal y confió en que el desempeño de éste será el correcto ante las eventuales impugnaciones de pluriniminales."Yo creo que el tribunal ha tenido un comportamiento en los últimos actos correcto, confiamos en que así vaya a continuar", indicó.

