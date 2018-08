El peso de México se recuperó rápidamente de una caída causada por especulaciones de que un inminente acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) podría estar en peligro.El peso llegó a caer 1.2 por ciento tras informes de que la postura del gobierno entrante de México sobre la apertura del sector de petróleo y gas a la inversión extranjera podría ser un obstáculo para las negociaciones comerciales con Estados Unidos.Después de una venta generalizada, la moneda se apreció luego que los analistas dijeran que esto no sería suficiente para cambiar su perspectiva para el TLC o el peso."Esto es una negociación, y las negociaciones tienen altibajos", dijo Ilya Gofshteyn, ."Los mercados se habían adelantado un poco con la visión de que las negociaciones estaban listas".Por su parte, Claudia Ceja, estratega cambiaria de BBVA en la Ciudad de México, indicó que "si no firman el acuerdo del TLC, podemos ver niveles próximos a 20 o más nuevamente."Pero es complicado saber si firmarán, todos los titulares positivos son solo titulares".Indicó que "todavía tenemos que esperar. Todavía no tenemos ninguna información con certeza, y definitivamente no tendremos eso hasta que las negociaciones finalicen la próxima semana".La analista espera que la moneda termine el año en 18.80 pesos por dólar, por encima de los niveles actualesJesús López, analista de Banco Base en Monterrey, consideró que "es muy temprano para cambiar la perspectiva".Señaló que "la postura del nuevo gobierno en México definitivamente se ha convertido en un impedimento para que las negociaciones continúen y podría generar especulaciones contra el peso."Sin embargo, para que la tasa de cambio suba con más fuerza, necesitaríamos funcionarios que confirmen las dificultades, no solo personas con conocimiento", mencionó.Christian Lawrence, analista de Rabobank en Nueva York, dijo que "ciertamente lanza un obstáculo al trabajo."Me estaba suscribiendo a la idea de que Estados Unidos y México estaban cerca de un acuerdo: de que Canadá se uniría era incierto. Pero sonaba como si México y Estados Unidos estaban cerca. Sigo creyendo que sí".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.