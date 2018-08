Ciudad de México— El futuro Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se comprometió a dialogar con el titular de la SEP, Otto Granados Roldán, sobre la evaluación para la permanencia que se aplicará en noviembre.El próximo funcionario federal aseguró a profesores del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa que el tema lo tratará personalmente con Granados."Como ya empezó la transición, estoy en contacto yo con la Secretaría de Educación Pública, con el Secretario Otto Granados. Mándenme una comunicación, que yo se los haré llegar a ellos y lo vería personalmente", dijo Moctezuma a los maestros que protestaron hoy en las oficinas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.El político pidió a los inconformes mandarle todas sus inquietudes a su correo electrónico, para que pueda conocer sus demandas como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Al salir de las oficinas de AMLO, Moctezuma recordó que los foros educativos serán inaugurados por López Obrador y el primero iniciará el próximo 27 de agosto en Chiapas, donde existe menor desarrollo económico y más rezago educativo.Por su parte, la maestra Martha Téllez solicitó a Moctezuma parar la evaluación en todo el País, participar en el foro educativo que se realizará en el Estado de México y la reinstalación de los docentes cesados por no presentar el examen.La inconforme afirmó que, si la reforma educativa se va a cancelar y la evaluación no será punitiva, no tiene caso convocar a los docentes a que presenten el examen en noviembre."El Gobierno empieza el 1 de diciembre y el Congreso el 1 de septiembre, entonces, las iniciativas pueden arrancar desde ahí ¿Qué sentido tendría en una crisis mandar a alguien a la evaluación?", criticó.Los manifestantes exigieron claridad en los objetivos planteados en los foros educativos y la libertad del maestro Óscar Hernández Neri, preso desde el 30 de abril de 2014 acusado de homicidio....Y dialoga con Blanco sobre forosEl futuro Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma y el Gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se reunieron hoy para detallar la organización del Foro de Consulta Educativa que se realizará en la entidad.Los próximos funcionarios fueron fotografiados y la imagen la difundió Moctezuma en sus redes sociales.En la publicación, el economista le dio las gracias al ex futbolista quien gobernará la entidad durante seis años.En la entidad se vive una crisis en el proceso de transición, luego que el equipo del Gobernador Electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, abandonó las mesas de trabajo de entrega-recepción tras acusar al Gobernador, Graco Ramírez, de heredarles leyes a modo.Blanco señaló que se otorgaron 17 mil concesiones para transportistas sin cumplir con los estudios de factibilidad y sin realizar censos sobre la necesidad de la población morelense.

