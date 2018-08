Yucatán- Indignación y dolor permanece en la comunidad maya de Tahdziú, luego que la pequeña Ana, de 6 años de edad, fue encontrada muerta en un pozo; las autoridades determinaron que fue violada y asfixiada.La familia de Ana, de origen maya -integrada por 5 hermanos y sus padres- se encuentran de luto y piden justicia.La madre de la menor, María Paola Castillo, es maya hablante; su padre, Zenón Gutiérrez, en entrevista para el Excélsior, platica del dolor por el cual atraviesa la familia."Lo que yo exijo es que se le haga justicia, no para un año, porque la muchacha, la niña, la bebecita no sabe lo que pasó, es una bebé; toda la gente del pueblo me está apoyando que yo haga una lista, juntar unas copias de credencial para que el resto de la familia se vayan", comentó.La Fiscalía informó que el presunto responsable se encuentra detenido, será acusado de feminicidio, podría alcanzar una pena hasta de 50 años; se trata de un sujeto de aproximadamente 18 años; vecino de la localidad.Los hechos indican que Ana pasaba todos los días por una vereda cercana al pozo donde fue encontrada sin vida; el presunto responsable vivía sobre la misma calle. Se presume que el día lunes, al caer la noche, la atacó.Los habitantes se sienten intranquilos y se han solidarizado con la familia de la niña; de manera pacífica, piden que los familiares del sujeto sean expulsados del municipio, para ello están recabando firmas, aseguran que de no ser escuchados harán justicia por su propia mano."Es algo inhumano; pues me pongo en el lugar del papá de la víctima, tengo dos niñas, no me gustaría que le pasara algo de eso a mis hijas”, expuso Marcelo Pech, habitante de Tahdziú.Ana, de apenas 6 años tenía una vida por delante, pasaría a segundo grado de primaria y preparaba sus cosas para ir a la escuela; lamentablemente no será posible."La comunidad está muy consternada por todo lo que sucedió, es algo lamentable, pero también es algo inhumano, creemos que lo necesario es que las autoridades actúen, a la niña le han quitado la vida, es terrible, a la comunidad le han quitado la tranquilidad", lamentó Alejandro Canul, maestro de la comunidad.Los habitantes de este poblado señalan que no ha sido la primera ocasión que el presunto agresor comete algún acto perverso en contra de una menor; piden que las autoridades respondan a su llamado para que la paz regrese a Tahdziú.