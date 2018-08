No dejaremos de usar al Ejército y a la Marina en el tema de inseguridad: AMLO

Ciudad de México– El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en materia de inseguridad y violencia “no podemos dejar de utilizar al Ejército ni a la Marina”.“La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos”, indicó López Obrador en conferencia de prensa desde su casa de transición en la Colonia Roma.Sobre los nombramientos de los próximos titulares de Defensa y de Marina, señaló que tomarán la decisión de proponer a los sustitutos antes del 1 de diciembre."Pienso que para mediados de octubre tendrmeos ya las propuestas", dijo.Luego de reunirse con el titular de Marina, Vidal Soberón, el presidente electo señaló que estos encuentros sirven para recibir información de primera mano sobre el estado que guarda la Semar.López Obrador indicó que habrá un mando único para tratar el tema de inseguridad en el país. Añadió que diariamente encabezará una reunión de seguridad en el Palacio Nacional."Todos los días encabezaré la reunión de seguridad en Palacio Nacional desde las 6 de la mañana. Me reuniré con el secretario de Defensa, de Marina, el fiscal general, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación. Recibiremos el reporte de lo acontecido las últimas 24 horas y todos los días tomaremos decisiones”, comentó en conferencia de prensa.Luego de reunirse con el titular de Marina, Vidal Soberón, el presidente electo señaló que estos encuentros sirven para recibir información de primera mano sobre el estado que guarda la Semar."Antes me reuní con el secretario de Defensa (Salvador Cienfuegos) y hoy por la mañana hice lo mismo con el almirante Vidal Soberón para recibir información de primera mano sobre el estado que guardan esas dos secretarías. Se trata de servidores públicos que tienen experiencia y saben qué ha dado resultado y qué no. Son buenos estos encuentros que nos permiten tener más elementos para elaborar el plan de seguridad que llevaremos a cabo”, apuntó López Obrador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.