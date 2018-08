Eligen en Morena a Batres para presidir Senado

Ciudad de México– Por unanimidad, el grupo parlamentario de Morena en el Senado eligió a Martí Batres como Presidente de la Mesa Directiva.La designación se llevó a cabo en el marco del último día del Seminario y Taller Legislativo al que asistieron diputados y senadores electos.Batres aseguró que la mayoría de Morena en el Senado no será como las que existían en antiguos regímenes políticos."En esta nueva condición hay una etapa inédita, esto es nuevo, no es un regreso a las mayorías que existían, porque las mayorías que existían en otro tiempo eran sobre la base de otro régimen político, construido desde arriba, ahora desde abajo se logró la mayoría, una gran diferencia", sostuvo.Además, se comprometió a trabajar a favor de acuerdos, no sólo al interior de Morena sino con el resto de los partidos políticos que conformarán la 64 Legislatura."Es evidente, la responsabilidad que la mesa directiva implica: conciliación, diálogo, acuerdo; sé acordar y vamos a trabajar en ese sentido en lo interno y en lo externo", ofreció.El morenista advirtió que su partido está obligado a dar resultados y a cumplir con las promesas que hicieron no sólo en el pasado proceso electoral."Tenemos una responsabilidad formal, política e histórica. Formal porque somos la mayoría, política porque no puede haber conducción del órgano legislativo sin la mayoría y, además, histórica porque estamos obligados a dar los resultados que hemos ofrecido a lo largo de la pasada campaña electoral y a través de muchos años de lucha", sostuvo.Indicó que los 12 puntos plateados por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador serán un eje importante para el trabajo parlamentario de Morena.En su turno, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky llamó a sus correligionarios a la unidad."Se trata de sumar esfuerzos, se trata de la unidad, los contrarios están afuera, aquí somos una familia y tenemos que ir muy unidos", aseguró.Polevnsky calificó como una buena señal el hecho de que el Presidente del Senado y el Presidente de la República serán fundadores de Morena."El hecho de que el Presidente del Senado sea el Presidente fundador de Morena, cuando nuestro Presidente electo, quien va a gobernar este País, es de Morena, pues yo creo que es una señal, como diría Malú Michel, una muy buena señal", afirmó.La presidenta de Morena reconoció a Cristobal Arias, el otro aspirante a presidir la Mesa Directiva del Senado y quien minutos antes declinó a favor de Batres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.