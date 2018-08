Nayarit- Kevin ‘N’, bebé que fue mordido por una araña violinista, falleció la noche de ayer jueves, informó el director del DIF Estatal, Arturo Guerrero, a través de las redes sociales."A las 23:55 horas de este jueves, el menor Kevin Cataño falleció luego de una larga lucha por su vida y con todo el respaldo de la ciencia médica. Descanse en paz", se lee en Twitter.Fue el pasado 14 de julio cuando Kevin fue mordido por una araña violinista en su domicilio en el municipio de Acaponeta, Nayarit.Pese a los esfuerzos médicos, Kevin no logró salir adelante, en los últimos días su salud se agravó y perdió la vida este jueves por la noche en Hospital General de Tepic donde era atendido.Rubí Martínez, madre de Kevin Cataño, el bebé de 10 meses que fue mordido por una araña violinista en su domicilio en Acaponeta, Nayarit, informó que su hijo presentó una hemorragia pulmonar y su estado de salud se reportó como grave este fin de semana.Ya en la tarde cuando entro a las cinco, ya no me dejan entrar, que porque estaban en un proceso con el niño y ya de rato me mandaron llamar y me dieron la mala noticia de que traía una hemorragia pulmonar", explicó.Ante la situación, la madre de familia indicó que fue informada que será sometido a un procedimiento que tardará al menos cinco días.En el transcurso de la madrugada me volvieron hablar, que le iban abrir aquí, hacerle una hemodiálisis para purificar le la sangre, para limpiarla y creo que eso va a tardar, va a tardar como unos cinco días, el niño va a estar así con ese aparato ahí", comentó.La madre asegura que tendrá que esperar a ver cómo evoluciona, pero se requieren de donadores de sangre."Esperar a ver cómo evoluciona, porque le creció el corazoncito y que está todo inflamado. Las plaquetas se las están pasando muy bajas, por eso se están pidiendo donadores y tiene que ser un B Positivo para las plaquetas, para la transfusión de sangre puede ser O positivo o puede ser universal”, dijo.Rubí Martínez espera que se “le conceda el milagro” y sane su hijo.Es un dolor bien fuerte que no lo puedo explicar, ahí está mi hijo luchando cada día, cada hora, cada minuto, para que el siga aferrado a la vida y yo solo espero que Dios me conceda ese milagro de que sane”, afirmó.El pasado 14 de julio Kevin fue mordido por la araña violinista, considera una de las más peligrosas.