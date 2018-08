Busca CNDH ley que atienda a desplazados

Cd. de México- En septiembre, la CNDH presentará ante la nueva legislatura un anteproyecto para que trabaje en una iniciativa de ley que atienda el desplazamiento forzado de personas en el País, dijo el Ombudsman Luis Raúl González Pérez.El anuncio lo hizo ante el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, una entidad azotada por la violencia que ha derivado en el desplazamiento de miles de personas.González Pérez hizo un llamado a la Administración federal, a los 32 Gobiernos estatales y a los municipales para que cumplan los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas .Esto ante la tardanza para su materialización y cumplimiento."Se trata de una buena herramienta que por sí sola no cambia realidades y sin ella no se puede avanzar", dijo durante la inauguración del XII Encuentro de Guerrero es Primero."Se requiere construir la política pública que haga realidad esa Ley, lo que demanda presupuestos, voluntad política, articulación entre los niveles de Gobierno, así como también atender el establecimiento de bancos de información genética, fiscalías especializadas, profesionalización de sus operadores, para cumplir con las deudas que como Estado tenemos con las víctimas de desaparición y sus familias".También destacó la violencia contra las mujeres, en especial el tema de feminicidios, sobre los cuales se han emitido 29 alertas de violencia de género en 27 entidades federativas."Quedó demostrado que la violencia no se resuelve con más violencia. Se debe perseguir el delito, pero también atender las causas estructurales que generan condiciones y que lo favorecen", reprochó.El Presidente Municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, Juan Mendoza Acosta, ha alertado desde abril el éxodo de las familias provenientes de la comunidad de La Gavia, debido a los enfrentamientos entre las autodefensas y un grupo criminal que opera en esa zona de la Tierra Caliente.Otras zonas de alto riesgo consideradas en el mapa del Ejército son Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, General Heliodoro Castillo, Cutzamala de Pinzón, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Leonardo Bravo, Zirándaro, Cocula, Tlalchapa, Coahuayutla de José María Izazaga, Apaxtla, Cuetzala del Progreso y General Canuto A. Neri, donde se reporta el mayor número de desplazados.Aunque no existen cifras oficiales sobre el tema, el Grupo de Coordinación Guerrero y organismos defensores de derechos humanos estiman más de 4 mil personas desplazadas de 2008 a la fecha sólo en Tierra Caliente.

