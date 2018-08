Ciudad de México—El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que sería muy irresponsable ordenar el acuartelamiento inmediato de soldados y marinos que combaten al crimen organizado.Afirmó que, de hacerlo, la ciudadanía quedaría indefensa, pues ni la PF ni las corporaciones estatales y municipales tienen la capacidad ni los recursos para asumir esa labor."Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados y los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión", reconoció en conferencia. López Obrador hizo el anuncio tras reunirse ayer con el Secretario de Marina, Vidal Soberón. El miércoles lo hizo con el de la Defensa, Salvador Cienfuegos."La PF no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó."'No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad: no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina".El morenista señaló que el despliegue de las Fuerzas Armadas será "transitorio"."Va a ser un proceso, para que, en el mediano y largo plazo, ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país", refirió.AMLO aseguró que se garantizará que los militares y marinos que realicen labores de combate al crimen respeten los derechos humanos., aunque no explicó cómo.También anunció que a mediados de octubre dará a conocer a quiénes propondrá como sucesores de Cienfuegos y Soberón.

