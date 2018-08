Ciudad de México— El Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador buscará terminar con la quema irracional de gas que se lleva a cabo en el país, señaló en su Proyecto 2018-2024.En el documento detalla que se ventean 511 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a 13.78 por ciento del gas importado por Pemex y privados."Al año equivale a 10 mil 70 millones de pesos", menciona en dicho proyecto.El equipo del próximo Gobierno estima que para suprimir la quema de gas requerirán una inversión de 483 millones de pesos.El año pasado, Pemex Exploración y Producción envió a quemadores 78.6 millones de pies cúbicos; es decir, una disminución de 57.9 por ciento respecto a lo registrado en 2016.En su Informe de Sustentabilidad 2017, la empresa del Estado explicó que el envío rutinario de gas a quemadores en actividades de exploración y producción se debe a las limitaciones de la infraestructura para lograr el total aprovechamiento, además del uso de nitrógeno como gas de bombeo y el funcionamiento de los sistemas de seguridad para aliviar la presión de los pozos en una operación normal."Los envíos no rutinarios se originan por mantenimientos preventivos o correctivos y por paros no programados derivados de algún incidente o falla en equipos de compresión", detalló en el documento.Sin embargo, sostuvo que el venteo no representa una porción sustancial de los recursos de la compañía.En 2016, el Plan Estratégico de Aprovechamiento de Gas 2016-2019 de la empresa del Estado marcó como meta alcanzar el 98 por ciento en el aprovechamiento de gas a través de varias acciones.En ese momento, el objetivo era incorporar alrededor de 160 millones de pies cúbicos por día de gas y sus derivados a las plantas petroquímicas en el sureste del país.Pero, la quema del gas no es el único tema que el equipo de López Obrador tiene en sus manos para este hidrocarburo.De acuerdo con el documento, también contemplan aumentar el esfuerzo de exploración y producción de gas natural para favorecer el impulso de la petroquímica nacional, sin dar más detalles de qué estrategia implementarán.El equipo de López Obrador reconoce que el déficit de la balanza de gas natural haya crecido 72 por ciento.Reforma publicó que la producción mensual de gas natural de Pemex está cayendo mes con mes y ante esto se han optado por importaciones, principalmente provenientes de Estados Unidos.El Proyecto de Nación también menciona que buscarán ampliar las redes de gasoductos a las regiones que aún no tienen acceso al energético.

