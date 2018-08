Faltan los estudios a Plan B de NAIM

Ciudad de México— Tras defender el plan de construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía durante campaña y plantear esta opción como parte de una consulta ciudadana prácticamente sin ningún estudio técnico visible, ayer el equipo de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan maestro de 26 páginas.El nuevo documento en su sitio de internet ofrece mayores detalles sobre el proyecto que quieren llevar a cabo para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y atender así a la saturación del actual.Sin embargo, éste no responde a los planteamientos aeronáuticos cuestionados por MITRE, instituto aeronáutico del MIT, el cual considera que ampliar Santa Lucía no es factible porque se generaría interferencia de las aeronaves, lo que es inseguro.El viernes pasado, previo a la presentación del dictamen del equipo del presidente electo, se hicieron públicos una serie de documentos técnicos, así como otros de ventajas y desventajas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el de la idea de Santa Lucía.El único archivo disponible para argumentar la viabilidad de esta última alternativa era de sólo tres páginas, en las que se plantea conservar el viejo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y construir dos pistas en Santa Lucía.En el mismo, el equipo del próximo Gobierno expone que llevó a cabo un recorrido en tierra del terreno e instalación presentes de la Base de Sana Lucía y un sobrevuelo en el lugar y sus predios colindantes.También que se revisaron las cartas de rutas aéreas de Santa Lucía y el AICM.Sin embargo, la noche del martes pasado, el equipo técnico de López Obrador subió un nuevo documento al que llaman "Plan Maestro+Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía", de 26 páginas, en el que se muestran los costos de las obras del proyecto que suman 70 mil 342 millones de pesos.Para las pistas se estima un valor conjunto de 7 mil 686 millones de pesos y para el edificio terminal uno de mil 614 millones de pesos.El archivo contiene un antepresupuesto que evidencia que parte de las obras se concesionarían por un monto de 3 mil 463 millones de pesos, aunque no especifican cuáles.El documento no incluye estudios del suelo ni informes sobre la posibilidad de que se realicen operaciones simultáneas en los dos aeropuertos.En contraste, sí muestra el anteprograma de obra, el cual resalta que el proyecto, desde su planeación hasta su construcción y equipamiento, estará terminado en dos años.También incluye un anteproyecto arquitectónico de este aeropuerto, pero no contiene información sobre estudios geotécnicos del terreno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.