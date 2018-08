Ciudad de México— El riesgo del uso político y discrecional de los recursos por parte de los delegados federales que se nombrarán para cada entidad se limitará a través de normatividad transparente para cada programa, aseguró Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la SHCP.Esquivel aclaró que la función de los "superdelegados" será la supervisión del ejercicio de los recursos en las entidades, lo que no tiene relación con los recursos que la federación reparte a las entidades a través de participaciones y aportaciones.Sin embargo, garantizar que estos nuevos funcionarios haga un buen uso de sus facultades, sin beneficios particulares, depende de la transparencia de las reglas de operación para evitar su uso político, dijo tras su participación en el foro América del Norte más allá del TLC."En realidad lo que van a hacer depende de cuán transparente sean las reglas de operación de los programas, por ejemplo, sociales."En la medida en la que sean transparentes, que nosotros vamos a procurar que así sea, pues básicamente le quitará cualquier posible uso discrecional de los programas, tanto a ellos, como a cualquier otra persona que participe en el proceso de asignación de recursos, de tal manera que eso impedirá que haya este uso político clientelar de los programas sociales", detalló.Sobre los 25 programas sociales que ha mencionado el equipo de transición como prioritarios para la siguiente Administración, Esquivel señaló que no todos son sociales, sino también se incluyen productivos.Explicó que los programas sociales más importantes son duplicar la pensión de adultos mayores con extensión a una cobertura universal, así como el programa dirigido a 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan para que se incorporen a alguna actividad educativa o productiva, con apoyo económico del Gobierno, lo que implicaría un costo aproximado de 100 mil millones de pesos.También, agregó, se contempla un programa de plantación de árboles maderables y frutales en la zona sur del País, el cual se prevé genere 200 mil empleos permanentes e ingresos a la región.Sobre la relación comercial de México con América del Norte, dijo sentirse parcialmente optimista respecto al proceso de integración, debido a que existen muchos factores estructurales que favorecen y alientan la integración de América del Norte, tanto en un sentido comercial, como migratorio."La integración continuará porque existen factores que la empujan y la alientan, ¿cómo ocurrirá? Eso está por verse", señaló.

