Ciudad de México— El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los diputados y senadores del PRI mantener una colaboración respetuosa con el nuevo Gobierno.El encuentro con 60 legisladores duró más de dos horas, y de acuerdo con algunos de ellos, el primer mandatario hizo un balance sobre los logros de su Gobierno."El presidente envió un mensaje a los legisladores presentes para que mantengan una colaboración respetuosa, propia de una democracia madura, y apegada al principio de poner primero a México."Destacó que la tarea de los diputados y senadores es la de impulsar una agenda basada en los principios y valores del PRI, de nuestro régimen constitucional, como el equilibrio de poderes y la vitalidad del pacto federal, así como la autonomía de las instituciones y el respeto al Estado de derecho, privilegiando en todo momento la estabilidad política, económica y social", informó la Presidencia.En la reunión, los nuevos coordinadores parlamentarios, Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado, y René Juárez en la Cámara de Diputados, así como la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le reconocieron ser un presidente "que dejó a un lado su popularidad" para impulsar reformas y proyectos, pues estos desgastaron al Gobierno y le restaron puntos.Es tradición que el primer mandatario se reúna con los legisladores electos de su partido antes de arrancar el periodo de sesiones, en este caso el 1 de septiembre.Al concluir su gestión en tres meses, no hubo peticiones para impulsar agenda, sólo hubo "camaradería, recuerdos y promesas de mantener la amistad", afirmaron algunos asistentes.En años pasados, se requerían de dos autobuses para traer a los legisladores a la Residencia Oficial para el encuentro presidencial, en esta ocasión llegaron en cuatro camionetas Sprinter."Hablamos de ser una oposición responsable, afirmamos que vamos a acompañar al nuevo Gobierno siempre cuidando que los resultados sean para mejorar, y no seremos una oposición que claudique, señalaremos los errores que se estén cometiendo", informó el senador Manuel Añorve, uno de los dos únicos senadores que salieron caminando de Los Pinos.El guerrerense aseguró que no tocaron el tema de seguridad ni el presidente les pidió defender sus reformas."Simplemente le expresamos nuestra solidaridad, somos amigos y estaremos con él hasta después del 1 de diciembre", dijo.Al terminar el encuentro, el presidente se tomó una fotografía con los 15 senadores y otra con los 45 diputados. El Mandatario estuvo acompañado por algunos miembros de su gabinete, entre ellos el de Gobernación, Hacienda y Medio Ambiente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.