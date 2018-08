Ciudad de México— La asignación de diputados plurinominales que tocan a Morena y PT fracturó la coalición Juntos Haremos Historia, pues por primera vez en décadas quedaron fuera del Poder Legislativo integrantes de la cúpula petista.No llegaron a San Lázaro Oscar González Yáñez, Reginaldo Sandoval, Pedro Vázquez y Maribel Martínez Ruiz entre otros, pues, denunció el mismo PT, la Coalición registró como abanderados petistas a militantes de Morena y “no fueron elegidos conforme a los procedimientos internos, no fueron postulados ni propuestos” por el Partido del Trabajo.Así, con el desconocimiento del PT de 35 de los diputados federales que llegarán a San Lázaro como parte de la coalición pero son militantes de Morena, el Consejo General del INE asignó hoy las curules de representación proporcional para la 64 Legislatura.Lea también: Lorenzo Córdova defiende a los pluris en el CongresoEn la discusión PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, acusaron que por esa vía de infiltrar militantes propios como abanderados de los partidos coaligados, PT y PES --que el panista Eduardo Aguilar llamó diputados de “frutas exóticas” por la combinación de colores-- Morena tendrá una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados.Esta será , estimaron, de hasta 20 %, pues en votación ganó 41 % de los votos en la elección legislativa, pero con 91 legisladores tendrá control de 61 % de la Cámara de Diputados, por sí solo.Se trata de un “fraude a la ley” advirtieron el representante del PAN, Eduardo Aguilar y los consejeros del Poder Legislativo Guadalupe Acosta, del PRD, Jorge Alvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quienes anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).El ridículo, dijo Álvarez Maynez, es que llegarán por el PT quienes buscan coordinar la bancada de Morena: Mario Delgado y Pablo Gómez.Aunque a pregunta del consejero presidente, Lorenzo Córdova, Acosta Naranjo, del PRD, reconoció que la bancada del PRD en el Senado será coordinada por el legislador electo Miguel Angel Mancera, quien fue postulado por el PAN, el perredista defendió: la diferencia es que Mancera “no milita en ningún partido”.Además el perredista aseveró que compitieron como candidatos bajo las siglas del PT 35 abanderados a diputados federales, pero igual Morena infiltró al PES, quizá con otros 45, pues “tenemos contabilizados hasta 80” en total por ambos partidos.En realidad, reconoció la consejera Dania Ravel Cuevas, es que siglados por un partido pero afiliados a otro hay 76 casos que tendrían que reasignarse.Hay 32 siglados por Morena pero en realidad aparecen como militantes del PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PAN, PES y Nueva Alianza.Registrados como PT están militantes de PRD, PRI, Morena y el PES tiene siglados como propios a 13 militantes de PRI, Morena, PT, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, reportó.Echa PT su última cartaEl PT ganó 58 distritos de mayoría, pero por el porcentaje de votación alcanzado como partido, sólo le corresponden y fueron asignados 3 diputados plurinominales.La decisión del INE fue para no permitir la sobrerepresentación del PT, porque el Tribunal ha permitido que se registren como candidatos de un partido a militantes de otro cuando compiten en Coalición, y además ha establecido que el plazo para impugnar registros de candidaturas ya venció hace meses.Antes de la votación, y para evitarla, hoy por la mañana el PT envió un oficio al INE para deslindarse de 35 diputados de mayoría, que la coalición registró con las siglas del PT pero son militantes de Morena; pidió a los consejeros investigar la militancia y se reconocieran como diputados morenistas.La pretensión petista sería reconocer sólo como bancada del PT a 40 diputados federales de mayoría (no 58) y aumentar de 3 a 9 los petistas de representación plurinominal.Pero por 10 contra un voto, de la consejera Pamela San Martín, se rechazó la petición y sólo se asignaron al PT 3 plurinominales.Con la decisión quedaron fuera de San Lázaro, por ahora, históricos líderes petistas.Analizan investigaciónEn la discusión, Aguilar, del PAN, recordó que en 2015 se presentó idéntica situación con la Coalición PRI-PVEM en que afiliados tricolores llegaron a la Cámara postulados por el PVEM, y dada la combinación de colores fueron llamados “diputados sandía” o “cachirules”.“Ahora no serán diputados sandía sino de frutos exóticos porque serán guindas por dentro y una cosa rosada por fuera.”.El panista evidenció que “es la primera vez en que tenemos una confesión de parte, el PT reconoce o más bien desconoce a 36 diputados como parte de su propia fuerza política y eso debo reconocer que es doblemente atípico…. parecería que son huérfanos porque ni el PT los reconoce ni Morena porque no están registrados por ese partido”.Acosta Naranjo (PRD) recordó que en 2015 el mismo representante de Morena, Horacio Duarte, acusó al PRI-PVEM de realizar fraude a la ley con la misma estrategia de cachirules e incluso acusó que hubo fraude de “cuello verde”.Durante el debate, incluso, la consejera Claudia Zavala estableció –a pregunta expresa- que podría analizarse si procede abrir un procedimiento oficioso al PT, pues reconoció que infringió las reglas para el registro de candidaturas al admitir que no fueron designados conforme a sus procedimientos estatutarios.En contraste, el PRI defendió la fórmula aplicada por Morena –y que aplicó el priísmo en 2015- pues ”no es fraude a la ley, la intención del elector fue votar por la plataforma”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.