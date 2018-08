El problema de la desigualdad en México debe abordarse de una forma similar a como funciona la NFL en el futbol americano, dijo Gerardo Esquivel, quien será el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Se necesita fortalecer a los más débiles a través de un arreglo institucional como máxima autoridad, consideró.Durante la presentación del resultado del curso para medir la desigualdad organizado por el Colegio de México (Colmex) con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), señaló que pese a que hay igualdad de oportunidades no se tienen las mismas condiciones y por lo tanto no se tendrá el mismo resultado.Para explicar su puntos de vista, Esquivel utilizó como ejemplo las diferencias entre la liga española de fútbol y la NFL.“Cuando se habla de la liga española, nadie piensa, al menos en México, en otro equipo como el Avante, el Huesca, en el Sociedad en esos otros equipos que están ahí porque ya está intrínseco en la Liga Española una enorme desigualdad que nos hace pensar en esos dos equipos nada más”, comentó.En realidad lo que refleja es la enorme desigualdad intrínseca en una cosa que parece tan trivial, la liga de futbol y por eso se están rotando el campeonato entre uno y otro como si los demás no existieran, estableció.En ese contexto, destacó la importancia del arreglo institucional, y cómo la igualdad de oportunidades genera distintos resultados.Como anécdota, contó que cuando vivió en Boston en los años noventa en la zona de Nueva Inglaterra, el estadio de los Patriotas quedaba a una hora, pero jamás se le ocurrió ir a un partido de ese equipo de futbol americano.“Eran el peor equipo de la liga de futbol americano, pero la liga de futbol americano tiene un trato asimétrico entre los que les va mal y a los que les va bien; a los que le va mal le permite escoger primero a los mejores jugadores jóvenes”, explicó.Señaló que en ese entonces a ese equipo durante mucho tiempo les fue muy mal, pero escogieron a muy buenos jugadores y por esa razón se convirtieron en el gran equipo que son ahora.“Hubo un trato asimétrico que permitió corregir una desigualdad”, afirmó.Con ese trato asimétrico especial, se corrigió la desigualdad de resultados, y gracias a eso se va rotando a diferencia de lo que ocurre en el caso de la liga española, enfatizó.Indicó que en México el 10% de la población más rica del país, concentra alrededor del 60% del ingreso.

