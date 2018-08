Ciudad de México– Obrador, anunció la creación de escuelas para la formación de beisbolistas.A través de un video, señaló que los mejores prospectos serán profesionalizados para que participen en las grandes ligas de ese deporte.Afirmó que las academias serán regionales y que en ellas también se formará a maestros de educación física."Vamos a que haya escuelas de formación para maestros de educación física pero, al mismo tiempo, en esas escuelas van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos beisbolistas, prospectos que vamos a formar en estas escuelas y que van a ir también a la escuela de educación física", dijo."De modo que, si no rinden, no dan el ancho, terminen con una profesión para seguir ellos promoviendo, como entrenadores, el deporte, y, si tienen madera y son prospectos para grandes ligas, impulsarlos; ese programa lo vamos a llevar a cabo en los 6 años de Gobierno".El Presidente electo publicó un video grabado desde el campo de Tranviarios, adonde acudió esta mañana a jugar beisbol, su deporte preferido."Puedo estar sometido a fuertes presiones, pero si me doy mi tiempo y vengo aquí a batear, a practicar beisbol, me relajo", expresó.López Obrador dijo que en su sexenio se apoyará el deporte de alto rendimiento y explicó que por ello designó a la medallista olímpica Ana Guevara como titular de la Conade."(Apoyaremos el) deporte profesional también de alto rendimiento, apoyar a deportistas que compiten en eventos internacionales para sacar medallas, sacar primeros lugares en olimpiadas", expuso."Vamos a apoyar mucho, por eso Ana Guevara va al deporte, una medallista olímpica ejemplar, ella va a estar a cargo de la política y la administración del deporte".Afirmó que se promoverán todos los deportes como medida de prevención contra enfermedades crónicas como la diabetes.

