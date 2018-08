Critican ONGs plan anticrimen de AMLO

Ciudad de México— Las estrategias de seguridad del próximo Gobierno federal no están claras ni definidas, y mucho menos cuentan con una visión integral que resuelva el problema de la inseguridad y la injusticia que se vive en el país.Así lo señalan las conclusiones del foro "Cómo, cuándo, con qué", realizado el pasado 26 de julio a convocatoria de Alto al Secuestro y el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim)."Las organizaciones participantes consideraron urgente la necesidad de dar a conocer al nuevo Gobierno de la República que para que verdaderamente ocurra la 'cuarta transformación', éste debe asumir, con mayor decisión y responsabilidad, una estrategia integral contra el fenómeno delictivo en sus diversas manifestaciones", indica el documento."Que garantice a la sociedad mexicana la debida protección de sus bienes jurídicos y el pleno cumplimiento a los derechos humanos y procesales de quienes son víctimas del delito. Las estrategias que han permeado del nuevo Gobierno federal electo no están claras y definidas".Sin un plan integral, abundaron las organizaciones, las altas expectativas puestas en Morena y en el Gobierno entrante quedarán sin sustento y se convertirá en un Gobierno administrando la inseguridad.En las conclusiones, se critica que la próxima Administración hable de implementar una amnistía a delincuentes, pero sin definir claramente a quiénes y bajo qué condiciones."Se habla sobre la despenalización de drogas, la reducción de penas, la reparación del daño y las comisiones de la verdad, que en su conjunto darían contenido a la llamada 'política de pacificación' para cerrar el ciclo de la guerra y la violencia", se señala."Por estar aún en ciernes, despierta dudas sobre sus alcances y viabilidades. No se entiende este tipo de amnistía, ya que por un lado dicen que no está aliada con los criminales y es necesaria para la pacificación, cuando la única manera de pacificar este País indudablemente tiene que pasar por la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño".El documento subraya la necesidad de emprender un fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho, ya que los graves problemas en materia de delincuencia, inseguridad, impunidad, corrupción, y sobre todo abandono de las víctimas del delito hace que las instituciones sigan perdiendo credibilidad."Y que la sociedad justificadamente reclame con mayor fuerza la efectiva protección de sus bienes jurídicos frente a la violencia, para poder vivir en paz y tranquilidad", añade."No vemos al narcotráfico sometiéndose a una amnistía que ni siquiera han solicitado y dejar sus ingresos millonarios a cambio de un perdón que ellos no pidieron".De las mesas del foro se hicieron cinco grandes propuestas para la próxima Administración federal, entre ellas la reorientación de la política criminal y el fortalecimiento del sistema de justicia penal.También la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la priorización del secuestro y los derechos humanos de las víctimas del delito.

