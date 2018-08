Matan a rapero durante acto heroico en Veracruz

Cargando

Veracruz– Cantar rap era la principal pasión de Fabián Romero López, incluso era conocido como “Kumbia Street”, pero sus sueños fueron frustrados al ser asesinado cuando intentó defender de un asalto a una persona.Todo ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando al salir de su trabajo vio que alguien estaba siendo asaltado y al meterse a defenderlo, el asaltante le disparó por la espalda y perdió la vida.“La estaba asaltando y él se metió y forcejeó con él; le tumbó el arma, no la levantó, se dio la vuelta y le disparó. Era un chamaco bueno”, comentó Lidio Romero, padre de Fabián.De acuerdo con sus familiares, a Fabián, de apenas 32 años de edad, siempre le gustaba ayudar a la gente, pero en esta ocasión le costó la vida y dejó en orfandad a dos hijos y viuda a su esposa.“Estamos desconcertados porque no esperábamos esta situación. Era muy joven, el más chico de nosotros: somos 3 hermanos y la verdad era una persona servicial, se quitaba la camisa por otros y cuando nos enteramos no lo podíamos creer, lo que nos queda de satisfacción a nosotros es que quería defender a otra persona que la querían asaltar”, afirmó la hermana del joven rapero, Leydi Romero.Ahora sus seres queridos exigen justicia a las autoridades para que el caso no quede impune, incluso aseguran tener identificado al asaltante y el número de taxi en el que iba, pero hasta el momento ninguna autoridad judicial se ha acercado con ellos.“Si aquí no hay justicia nosotros podemos venir a hacer justicia igual porque tenemos con qué, nada más estamos esperando que haya la justicia, ¿incluso ya tienen identificado a la persona, al taxi? Ya tenemos todo identificado, estamos haciendo la investigación, igual nosotros”, destacó el tío de Fabián, Ramio Romero.Además, como muchos habitantes de Coatzacoalcos, estas personas, exigen un alto a la inseguridad, ya que se ha vuelto unos de los municipios veracruzanos más peligrosos, en el que casi a diario por lo menos una persona es víctima de la delincuencia.

