Analiza nuevo gobierno usar otros aeropuertos

Ciudad de México.- El próximo gobierno analiza la idea de usar otros aeropuertos como el de Toluca para atender la saturación del AICM, dijo Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)."Estamos viendo la reactivación del Sistema Aeroportuario Mexicano; por ejemplo, el uso más amplio del aeropuerto de Toluca que hace algunos años tenía 4 y medio millones de pasajeros y hoy tiene 700 mil. Habrá que utilizar esa instalación", comentó tras acudir al Foro Estrategia Banorte.Resaltó que incluso algunos vuelos, como los de carga, podrían llegar a otros aeropuertos aledaños, aunque no dio más detalles.Previamente sostuvo que independientemente de si se decide seguir con la construcción del nuevo aeropuerto o cancelarlo para optar por edificar dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, es necesario atender la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Cualquiera de las alternativas que serán sometidas a consulta ciudadana estarán listas en al menos cinco años y en ese tiempo tiene que haber una solución para ese problema, dijo."No podemos detener la saturación del aeropuerto actual que está en aumento", refirió.Sobre el análisis de la continuidad del NAIM, recordó que los ingenieros entregarán su punto de vista 5 de septiembre y el día 8 arrancarán meses de debate.Detalló que incluso pedirán los medios de comunicación, así como ingenieros y organizaciones sociales organizar otras.Aclaró que la consulta que se hará a la población será ciudadana y que la diferencia con una popular es que esta última la establece la ley y la organización el Instituto Nacional Electoral (INE).Sin embargo, no especificó cómo define a la consulta ciudadana.También reconoció que todavía no deciden qué tipo de consulta será."Puede ser una consulta para que vayan y depositen voto en una urna, puede ser una encuesta", dijo.Resaltó que el último domingo de octubre se haría esa consulta.En el próximo gobierno no habrá favoritismos ni impunidad en temas de corrupción relacionadas con obras, aseguró Javier Jiménez Espriú, propuesto como futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)."No habrá contratistas favoritos en el sexenio, como se acostumbra decir", aseveró durante su participación en el Foro Estrategia Banorte."No habrá clemencia ninguna, no habrá impunidad, cero corrupción, cero impunidad".Resaltó que incluso el equipo del próximo gobierno ha hablado con cámaras del sector para atender el problema de la corrupción, ya que es importante que se atiendan las dos partes."En el tema de corrupción, por qué no nos ayudan a ver dónde están las fallas, dónde están las fugas", expresó.Aseguró que buscarán que los contratistas no se pongan de acuerdo para ganar obras.También sostuvo que pedirán que en todos los mecanismos como planeación, dictámenes de obra, existan observadores ciudadanos.Por otra parte, informó que su equipo analiza la idea de crear un instituto de planeación que sea independiente con el fin de que se encargue de analizar proyectos de infraestructura.Aseguró que esta propuesta la hizo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y que incluso plantea la posibilidad de incluir un porcentaje de recursos en contratos de obras futuras que sean destinados a ese instituto.Enfatizó en que el objetivo es que el instituto tenga total independencia y sirva para la ejecución de obras con planeación sin intervención política ni empresarial.

