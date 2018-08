Ven pacto para liberar a Elba y Duarte

Ciudad de México– Entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, existe un pacto para perdonar a personajes como Javier Duarte y Elba Esther Gordillo, afirmó el senador Luis Sánchez Jiménez."Es claro que hay un acuerdo político entre el presidente de la República y el presidente electo de simple y sencillamente perdonar algunos personajes. Tendrá que ver con que yo libero a Elba Esther y déjame liberar a Duarte", dijo el perredista.Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la posibilidad al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, de seguir su proceso en libertad al reclasificar el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa."La PGR es un brazo político del presidente en turno y está haciendo su trabajo. Simple y sencillamente, ahora resulta que no hay delito que perseguir. iPor favor!", expresó el senador.Sánchez Jiménez relacionó la liberación de la ex lideresa del SNTE con la posibilidad de que el veracruzano posiblemente sea liberado.En el caso de Gordillo, dijo que no es creíble que su madre le herede una fortuna cuantiosa, siendo maestra rural.Mientras que en el caso de Duarte, evidenció que la Secretaría de Hacienda conocía el uso de los recursos públicos."El PRI se sintió traicionado de Elba Esther y, además, sabía que era fuerte opositora a la reforma educativa, entonces tenían que eliminarla de la actividad pública. Jamás buscándole el enriquecimiento ilícito", indicó."En el caso de Javier Duarte quisieron aparentar justicia pero realmente hay un contubernio total. Desde un inicio lo dijimos, Javier Duarte y el uso de recursos públicos como lo hizo, no era un secreto. La Secretaría de Hacienda lo conocía perfectamente".En su opinión, es lamentable la manera en la terminará este sexenio y el inicio del próximo Gobierno federal."Dice Andrés Manuel que se debe perdonar pero no olvidar, de qué nos sirve el recuerdo si no hay justicia y la verdad, es un pésimo inicio de lo que veremos en el futuro porque es obvio que el brazo político de la PGR pasará a ser también la Fiscalía un brazo político del presidente de la República".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.